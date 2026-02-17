IU rechaza el parking del Campillín y pedirá a la UE que evalúe su compatibilidad con fondos europeos

Archivo - Parque del Campillín, en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha mostrado una vez más este martes su rechazo a los estudios de viabilidad para la construcción y explotación de un nuevo aparcamiento en el parque del Campillín, anunciando que elevará el proyecto a la Comisión Europea para que evalúe su compatibilidad con los fondos comunitarios y los objetivos de movilidad sostenible.

El grupo municipal considera que la construcción de un parking subterráneo en esta zona supondría "una agresión directa" a uno de los principales espacios verdes del centro de Oviedo y resultaría incompatible con la preservación ambiental y la calidad de vida urbana.

IU recuerda que el proyecto se ubicaría en plena Zona de Bajas Emisiones, una actuación cofinanciada por la Unión Europea, lo que a su juicio entra en contradicción con los compromisos de reducción del tráfico privado y mejora de la calidad del aire asumidos ante Bruselas.

El portavoz de IU, Gaspar Llamazares, ha subrayado que "no tiene ningún sentido promover un nuevo parking en el corazón de una zona de bajas emisiones y sobre un parque público", calificando la iniciativa como "una política urbana del pasado que choca con los compromisos climáticos y el modelo de ciudad que necesita Oviedo".

La formación sostiene que el proyecto se enmarca en una "burbuja de construcción y venta de aparcamientos" incompatible con las políticas de movilidad activa y con las necesidades del Antiguo, una zona que -según IU- demanda proyectos orientados al vecindario y no al uso del vehículo privado.

IU-Convocatoria por Oviedo reitera su defensa de un modelo urbano centrado en el transporte público, la movilidad peatonal y ciclista, y la protección de los espacios verdes como parte de su apuesta por una ciudad "coherente con los retos sociales y ambientales actuales".