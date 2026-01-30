IU reclama al Principado una política de residuos "participada y pactada" tras la sentencia de La Pereda

Archivo - Central La Pereda de Hunosa en Mieres Asturias - HUNOSA - Archivo

OVIEDO 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable del área de ecosocialismo de IU, Juan Ponte, ha pedido al Gobierno de Asturias --del que IU forma parte-- una política de residuos "participada y pactada" tras la sentencia que anula la autorización administrativa para que Hunosa queme biomasa en la central térmica de La Pereda, en Mieres.

En una nota de prensa, Ponte ha asegurado que la decisión judicial es una "buena noticia" desde el punto de vista de la gestión de residuos, "que debe hacerse siempre con la máxima protección ambiental y con los estándares más rigurosos, algo que en este caso no se estaba garantizando".

La anulación es "un éxito, un logro contundente de los movimientos vecinales, ecologistas, medioambientalistas y de todas las plataformas ciudadanas en defensa de lo que debería ser lo obvio, que es la salud, la seguridad y la protección de toda la ciudadanía, particularmente en este caso de las vecinas y de los vecinos de Mieres, del entorno de la Pereda".

Ponte ha señalado que esta decisión judicial "supone un fracaso de la gestión de Hunosa, que es inaceptable, y también un fracaso de quienes, desde el Principado, fueron incapaces de ver esto venir y de atender las advertencias que se venían haciendo".

Este varapalo, según IU, pone de manifiesto que "todo lo que tiene que ver con los residuos en Asturias está estancado, cuando no directamente en retroceso, con una política que tiene como único objetivo la incineración, una actitud que Hunosa ha reproducido también en este proyecto".

Frente a ello, Ponte ha defendido la necesidad de que las políticas de gestión de residuos se centren en la reducción, el reciclaje y la reutilización, dejando la quema como "última y marginal alternativa".