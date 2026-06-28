IU reclama reforzar la plantilla de la Escuela Municipal de Música de Oviedo

Archivo - El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado este domingo reforzar la plantilla de la Escuela Municipal de Música y dotarla de mayor estabilidad mediante la firma de un nuevo convenio con el Principado de Asturias, al considerar que se trata de un "pilar fundamental" de la formación artística en la ciudad.

La formación ha defendido que la Escuela Municipal de Música, junto con la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas y la Escuela de Música Tradicional, constituye una de las bases de la oferta formativa cultural del Ayuntamiento y resulta clave para respaldar la aspiración de Oviedo a convertirse en un referente cultural.

En este sentido, ha exigido al equipo de gobierno que complete "de manera inmediata" la plantilla de profesorado, especialmente con la cobertura de la plaza de pianista acompañante mediante la fórmula legal que corresponda, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la actividad docente y la calidad de la enseñanza.

Asimismo, IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado la negociación y firma de un nuevo convenio con el Principado que garantice la continuidad del proyecto, refuerce su financiación y permita planificar su desarrollo con mayor estabilidad.

El portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares, ha asegurado que "no es posible hablar de capitalidad cultural mientras se descuidan las instituciones que forman a nuestros músicos y artistas". "La Escuela Municipal de Música no puede vivir en la provisionalidad ni con carencias de personal. Es el momento de reforzarla, darle estabilidad y asegurar su futuro mediante un nuevo convenio con el Principado", ha afirmado.

La formación ha concluido que continuará defendiendo la inversión en las escuelas municipales de formación artística al considerar que supone apostar por la cultura, la educación y la igualdad de oportunidades.