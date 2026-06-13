IU reclama una solución para la "infrautilización" del intercambiador de transporte del HUCA

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OVIEDO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

IU-Convocatoria por Oviedo ha reclamado una solución para los problemas de diseño y funcionamiento que, a su juicio, presenta el intercambiador de transporte del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), al considerar que la infraestructura está infrautilizada mientras los usuarios esperan los autobuses en las marquesinas situadas en el exterior.

La formación ha informado este sábado de que ha presentado un ruego en la Comisión de Urbanismo para solicitar que el Ayuntamiento estudie, en coordinación con la Consejería de Movilidad, medidas que permitan mejorar el aprovechamiento de esta instalación.

Según la coalición, el intercambiador dispone de una gran estructura cubierta y zonas de espera ubicadas en la mediana entre los carriles de circulación, pero las paradas de autobús están señalizadas en los márgenes exteriores de las calles que rodean el recinto, lo que provoca que los viajeros se concentren en las marquesinas de las aceras.

El portavoz municipal, Gaspar Llamazares, ha señalado que la situación evidencia, a su juicio, "un fallo de planificación" y ha pedido que se adopten medidas para garantizar "un uso racional de una inversión pública millonaria".

IU recuerda que la construcción del intercambiador fue adjudicada por cerca de 1,4 millones de euros, a los que se suman más de 2,5 millones destinados a la instalación de los tapices rodantes que conectan esta infraestructura con el edificio de consultas externas del complejo hospitalario.