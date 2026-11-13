IU replica a Mario Arias que el fracaso no fue de la huelga, sino del Gobierno local ante la crisis de vivienda

Archivo - El concejal de IU Oviedo Alejandro Suárez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha rechazado las declaraciones del primer teniente de alcalde, Mario Arias, sobre el supuesto fracaso de la huelga general del 11 de noviembre y ha sostenido que el fracaso corresponde a un Gobierno local que, a su juicio, sigue sin dar respuestas a la crisis de vivienda.

La formación ha cifrado el seguimiento de la jornada en Asturias en torno al 75% y ha asegurado que más de 50.000 personas se movilizaron por las calles de Oviedo para reclamar soluciones al problema de la vivienda, frenar el encarecimiento del coste de la vida y exigir mejoras salariales.

Suárez ha acusado a Arias de situarse "del lado de la patronal" y ha defendido que la protesta no se dirigía contra la oposición. "No fue una huelga contra la oposición, como pretende hacer creer, sino una huelga por el futuro, por una vivienda digna, por salarios justos y por más derechos", ha señalado.

El edil ha argumentado que el alcance de una huelga no se mide únicamente por el seguimiento en los centros de trabajo, sino también por la participación y la fuerza de la movilización social. Además, ha acusado al Ejecutivo municipal de hacer "oídos sordos" a estas reivindicaciones y ha asegurado que en el debate presupuestario del jueves no se contempló "ni un solo euro" para medidas de emergencia frente a la crisis de vivienda o para responder a las dificultades de miles de familias.

El concejal de IU también ha reprochado a Arias su silencio ante las denuncias que atribuye a CCOO sobre presiones de TUA a trabajadores eventuales para que no secundasen el paro y sobre unos servicios mínimos que la formación considera abusivos.

"Más que preocuparse por desacreditar y deslegitimar la huelga, debería preocuparse por garantizar el derecho constitucional de los trabajadores a ejercerla sin amenazas ni presiones", ha manifestado Suárez.

El edil ha calificado la huelga de "éxito rotundo" y ha sostenido que al Gobierno local debería preocuparle que miles de personas salieran a la calle para exigir derechos y cuestionar unas políticas que, a su entender, protegen "los intereses de unos pocos" y dan la espalda a las necesidades de la mayoría social.