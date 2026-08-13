IU saluda los avances en participación en Oviedo y sigue reclamando mejoras en los Consejos de Distrito

Archivo - Cristina Pontón, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo
OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -
El grupo municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha emitido este jueve suna nota de prensa en la que saluda que el Ayuntamiento haya iniciado un periodo de consultas con asociaciones y particulares para avanzar en la reforma del Reglamento de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones.
"Consideramos positivo que se planteen nuevos mecanismos para facilitar la participación presencial de los vecinos, y mejorar el acceso a la información sobre el funcionamiento de este órgano", ha manifestado la concejal de IU Cristina Pontón.
No obstante, ve necesario que la reforma no se limite a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones y que se aborde también el funcionamiento de los Consejos de Distrito y los Consejos Sectoriales, para que sean órganos realmente operativos, con capacidad de seguimiento y respuesta a las propuestas vecinales.
"El objetivo debe ser que estos espacios permitan avanzar en la solución de los problemas de los barrios y no se conviertan, como ha ocurrido en demasiadas ocasiones, en espacios que acaben generando todavía más frustración entre quienes participan", ha indicado.
"Saludamos que se empiecen a introducir cambios en un modelo que llevamos tiempo reclamando que se revise, pero ahora es importante avanzar con agilidad. Este periodo de consultas debe servir para preparar cuanto antes un texto que mejore realmente la participación y no quedarse en un mero cambio formal", ha dicho.
Considera que estos pasos responden a algunas de las carencias que han señalado desde hace meses y que han trasladado públicamente en una rueda de prensa específica sobre el modelo de participación de Oviedo. "La ciudadanía participa y propone, pero demasiadas veces sus propuestas no tienen respuesta, seguimiento ni consecuencias concretas", ha advertido Pontón.