IU urge una solución ante las inundaciones que sufren los vecinos de Montecerrao

Los concejales de IU Oviedo en Montecerrao - IU OVIEDO
OVIEDO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo ha pedido este martes solución para las inundaciones que sufren desde hace años los vecinos del barrio de Montecerrao cada vez que se registran episodios de fuertes lluvias.
Los tres concejales de la coalición de izquierdas, Gaspar Llamazares, Cristina Pontón y Alejandro Suárez, han acudido al barrio a reunirse con vecinos, donde han comprobado "las consecuencias de un problema que continúa sin una solución definitiva".
En una nota de prensa, IU ha explicado que las inundaciones afectan a las viviendas de los vecinos, y que las fuertes tormentas de la última temporada han provocado también el derribo de muros. Se trata de una situación que se viene prolongando desde hace mucho tiempo y ante la que se han presentado numerosos escritos y reclamaciones al Ayuntamiento "sin que se haya dado una respuesta adecuada"
Llamazares ha indicado que no se puede "aceptar" que haya vecinos que lleven "años" reclamando una solución a un problema que afecta directamente a sus viviendas y que "el Ayuntamiento responda con silencio". "Vamos a llevar esta situación al próximo Pleno porque estos vecinos tienen derecho a una solución y porque el Ayuntamiento tiene la obligación de actuar antes de que cada nueva tormenta vuelva a convertir este problema en una emergencia", ha dicho.