IU valora el impulso al Plan Especial de El Cristo y exige a Hacienda desbloquear el futuro de la Residencia

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OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, ha valorado el anuncio de la Consejería de Ordenación del Territorio sobre la licitación de la asistencia técnica para la redacción del Plan Especial de El Cristo, que, según la formación, cumple el compromiso de adelantar plazos en un proyecto "estratégico" para la ciudad.

"El paso dado demuestra que IU-Convocatoria por Asturias cumple con sus competencias en el Gobierno autonómico", señala el edil, que, no obstante, advierte de que el desarrollo del ámbito sigue "bloqueado" por la "inacción" de la Consejería de Hacienda.

La concejal de la coalición reclama a este departamento que "asuma de una vez su responsabilidad" y resuelva la situación de la antigua Residencia junto a la Seguridad Social. "No es admisible que continúe la falta de definición sobre el futuro de este espacio clave, impidiendo una planificación integral del conjunto del antiguo HUCA", sostienen.

En este sentido, IU exige una respuesta "inmediata" sobre si la Seguridad Social optará por destinar la parcela a vivienda o solicitar una compensación económica.

Suárez ha insistido en la necesidad de un desarrollo "transparente y participado". "Este proyecto debe contar con el movimiento vecinal, mantener informado al Ayuntamiento y garantizar la participación pública en todo el proceso", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado al Gobierno regional "acelerar las demoliciones pendientes y reforzar la seguridad en la zona, que sigue sufriendo actos de vandalismo".

IU-Convocatoria por Oviedo ha reiterado finalmente su compromiso con la recuperación de El Cristo como "un ámbito clave para el futuro de Oviedo".