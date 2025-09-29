La Iuopa pide más recursos: "Por desgracia, España invierte poco en investigación"

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Instituto de Oncología del Principado de Asturias (Iuopa), Ana Gutiérrez, ha admitido este lunes la necesidad de contar con una mayor financiación.

"Por desgracia, España invierte poco en investigación. Si nos comparamos con otros países de alrededor, tenemos poca financiación", ha dicho a preguntas de los periodistas antes de participar en un acto en la Universidad de Oviedo con motivo del 25 aniversario del Iuopa.

No obstente, Gutiérrez se ha mostrado agradecida por el apoyo institucional que cuentan, como del Principado de Asturias o la Obra Social Cajastur. ,

"Pero necesitamos un poco más, necesitamos más apoyo. Necesitamos, sobre todo también, además de financiación, retener talento. Tenemos mucho talento formado en el instituto. Yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos en Asturias de los profesionales que hemos formado y necesitamos que ese talento permanezca en Asturias", ha señalado.

Por otro lado, Gutiérrez ha destacado logros de la institución a lo largo de estos años y ha dicho que el instituto nació con una vocación multidisciplinar en la investigación básica, traslacional y clínica.

Entre sus hitos más relevantes, Gutiérrez ha subrayado la participación del Iuopa en los proyectos internacionales de secuenciación de genomas del cáncer. "Fuimos uno de los primeros institutos a nivel internacional a participar en este proyecto, gracias al cual se identificaron diferentes mutaciones aplicadas en diferentes tumores y que dieron paso a terapias más personalizadas", ha explicado.

El instituto ha desarrollado importantes investigaciones en diversos tipos de tumores, incluyendo cáncer de cabeza y cuello, tumores raros y sarcomas.

Gutiérrez ha destacado también la creación del Laboratorio de Oncología Molecular hace 20 años, que permitió "identificar el perfil de mutación de los pacientes y hacer una terapia más personalizada". Actualmente, el instituto se enfrenta a nuevos retos, como la introducción de nuevas tecnologías, análisis de datos e inteligencia artificial en investigación biomédica. Actualmente el centro está abriendo nuevas líneas de investigación en tumores pediátricos y terapias innovadoras.