Izertis adquiere el negocio de transformación digital del Grupo ICA

OVIEDO 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consultora tecnológica Izertis ha firmado la adquisición del negocio de transformación digital de Grupo ICA, incorporando las sociedades Icalia e Icatd, especializadas en el desarrollo de software y en la consultoría de transformación digital, y con sedes en Barcelona y Madrid. Se trata de la cuarta integración de la compañía en este 2025, la primera en el ámbito nacional, tras las británicas Assured Thought (enero) y el grupo May Business Consulting (MBC) (abril) y el grupo centroamericano Coderland.

Esta adquisición refuerza la hoja de ruta de la multinacional tecnológica que pretende alcanzar 500 millones de euros en ingresos y 65 millones de Ebitda normalizado en 2030, combinando crecimiento orgánico e inorgánico, con la integración de compañías de alto valor añadido.

Icalia e Icatd, con sedes en Barcelona y Madrid respectivamente, están especializadas en el desarrollo de software, aplicaciones web y móviles, así como en consultoría de transformación digital, digitalización de procesos, integración de sistemas y data intelligence. Cuentan con una trayectoria en el negocio de transformación digital, con presencia en la Administración Pública, y disponen además de una cartera de clientes en el sector industrial.

Los ingresos del ejercicio de 2024 del negocio de ambas sociedades ascendieron a 10 millones de euros, con un Ebitda conjunto de 1,13 millones de euros, y suman a Izertis un equipo de más de 150 profesionales.

El CEO de Izertis, Pablo Martín, destaca que la incorporación de Icalia e Icatd "nos permitirá nuestro crecimiento en un sector clave como es el de la Administración Pública, además de suponer un paso importante para reforzar nuestro liderazgo en Madrid y Barcelona, polos estratégicos a nivel nacional para la transformación digital". Ambas sociedades "complementan nuestras capacidades y especialización y nos consolidan como socio tecnológico de referencia", apunta.

Por su parte, Juan Rivero, CEO del Grupo ICA, ha señalado que la integración en el proyecto de Izertis "supone dar continuidad a nuestra estrategia de consolidación en un mercado cada vez más especializado, reforzando la oferta de servicios, aumentando la competitividad y dando respuesta a los desafíos de un ámbito clave en la transformación digital de muchas organizaciones".

Además, sostiene, que la incorporación de los equipos de "una altísima cualificación profesional y experiencia" en la multinacional tecnológica supondrá una "consolidación tanto personal como para el negocio que desarrollan".