Izertis alcanza un acuerdo estratégico con Bit2Me, Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP)

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GIJÓN, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La multinacional tecnológica Izertis ha alcanzado un acuerdo estratégico con Bit2Me, plataforma líder en España y primera fintech de habla hispana autorizada por la CNMV como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo el Reglamento (UE) MiCA.

Con este acuerdo, Izertis refuerza sus capacidades en el ámbito de los activos digitales mediante un acuerdo estratégico con Bit2Me, plataforma líder en España y primera fintech de habla hispana autorizada por la CNMV como Proveedor de Servicios de Criptoactivos (CASP) bajo el Reglamento (UE) MiCA.

Según una nota de prensa de la compañía asturiana, la alianza permitirá a las empresas clientes de la tecnológica acceder a soluciones vinculadas al ecosistema cripto con el respaldo regulatorio y la integración que exige el entorno empresarial.

A este respecto, han señalado que la adopción de activos digitales en el ámbito empresarial avanza a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de muchas organizaciones.

De ahí que construir la infraestructura necesaria, cumplir el marco normativo aplicable y gestionar la operativa con criptoactivos de forma segura exige tiempo y recursos que no están al alcance de todas las compañías.

Este acuerdo reduce esa barrera. En este sentido, Izertis actúa como integrador y como guía, llevando las capacidades de Bit2Me a cualquier empresa que quiera dar ese paso, en el momento y con el alcance que decida.

Con independencia del sector, los clientes de Izertis podrán acceder a un conjunto de capacidades que hasta ahora exigían un desarrollo propio significativo o quedaban reservadas a grandes corporaciones.

Por un lado, permite pagos internacionales más ágiles, con transferencias a proveedores, socios o empleados en cualquier país, disponibles las 24 horas todos los días del año y con trazabilidad de cada operación.

Por otro, se posibilita la aceptación de pagos en criptoactivos: empresas de cualquier sector podrán recibir pagos de sus clientes en criptoactivos, con conversión automática a euros si así lo prefieren.

A esto han sumado la optimización de tesorería: uso de stablecoins para agilizar la gestión de liquidez en operaciones internacionales, con trazabilidad de cada movimiento y sin depender de los horarios de compensación bancaria.

Otras ventajas señaladas de este acuerdo son: la custodia de criptoactivos bajo el marco MiCA, sobre la infraestructura de Ledger Enterprise y con cuentas segregadas; y nuevas líneas de negocio: entidades financieras, fintechs y empresas de otros sectores podrán ampliar su oferta de servicios incorporando servicios de criptoactivos bajo su propia marca, apoyándose en la infraestructura y el marco de cumplimiento de Bit2Me.

Izertis asume en cada proyecto la responsabilidad de definir, desarrollar e implantar la solución más adecuada para cada cliente, garantizando su integración con los sistemas existentes y el cumplimiento de las normativas aplicables en cada sector y geografía.

Para ello, combina el conocimiento en procesos de negocio y regulación financiera de su área de Financial Tech Solutions con la experiencia en soluciones Blockchain de su equipo de Emerging Technologies.

El director de Financial Tech Solutions de Izertis, Fernando Pastor, y Joaquín Precioso Sánchez, Emerging Technologies Manager de Izertis, ha coincidido en la importancia de este acuerdo.

"El interés por los activos digitales ya no es exclusivo del sector financiero: empresas industriales, retailers y compañías logísticas nos preguntan cómo beneficiarse de estas tecnologías de forma práctica y segura", han resaltado.

Al tiempo, han remarcado que, frente al discurso de muchas consultoras, más centrado en la reflexión estratégica sobre blockchain que en su puesta en marcha, nosotros partimos del conocimiento del negocio financiero, su regulación y sus procesos de tesorería, que hemos desarrollado durante años y que ahora aplicamos a cualquier sector.

"Este acuerdo con Bit2Me nos da la plataforma regulada que necesitábamos para dar ese paso, con la capacidad de ejecución que Izertis ha demostrado en múltiples sectores", ha indicado.

Por su parte, el director de Soluciones Bancarias de Bit2Me, Gabriel José Ayala, ha apuntado que "los bancos europeos no necesitan construir un stack cripto desde cero".

"Con Izertis como integrador de sistemas y Bit2Me como infraestructura de criptoactivos bajo el marco europeo, una entidad en España puede llevar liquidez, ejecución y operativa digital a sus canales propios, manteniendo el control del cliente y de sus obligaciones como entidad", ha explicado.