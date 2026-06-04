La izquierda tumba una propuesta del PP para aumentar la prevención del vapeo juvenil en Asturias

Archivo - Concepto de nicotina sintética. Varios cigarrillos electrónicos desechables. - ROMAN MYKHALCHUK/ ISTOCK - Archivo

OVIEDO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Salud ha rechazado este jueves una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba al Gobierno autonómico a adoptar diversas medidas de regulación, prevención y control del consumo de cigarrillos electrónicos y vapeadores, especialmente entre la población infantil y juvenil. La iniciativa ha decaído al contar únicamente con los 6 votos a favor del PP, frente a los 10 votos en contra del resto grupos --PSOE, Convocatoria y Covagonga Tomé (Grupo Mixto)--.

Durante la defensa de la propuesta, la diputada Pilar Fernández Pardo ha alertado de que el auge de los vapeadores ha transformado la dinámica del consumo de tabaco. Apoyándose en los datos de la encuesta Estudes 2025, ha advertido de que el 41,6 por ciento del alumnado asturiano de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez estos dispositivos, mientras que el 12 por ciento reconoce un consumo habitual, situándose su uso diario por encima del tabaco tradicional.

Por ello, Fernández Pardo ha defendido la necesidad de equiparar la regulación de los cigarrillos electrónicos a la del tabaco habitual, prohibir la venta a menores de cualquier producto que induzca a fumar, realizar programas de prevención específicos en los centros educativos y aumentar las campañas preventivas, facilitando además el acceso a tratamientos de deshabituación a través de la atención primaria.

La diputad del PP asturiano ha explicado que la Proposición no de Ley fue registrada originalmente en el año 2024. Sin embargo, ha subrayado que a lo largo de estos dos últimos años "las cifras y los procesos se han ido incrementando", lo que a su juicio constata la "necesidad de regulación" y obliga a plantear este debate en la Cámara autonómica.

En el turno de fijación de posiciones, la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha señalado que comparte plenamente la preocupación por los efectos nocivos de estos productos, pero ha justificado su voto en contra al argumentar que el marco normativo vigente ya prohíbe el uso de vapeadores en centros sanitarios, educativos, hostelería y su venta a menores. Asimismo, ha apuntado que los tratamientos médicos de deshabituación tabáquica ya se encuentran financiados y se validan de forma electrónica en Asturias. "Entendemos que lo que proponen está todo ya en marcha y no aporta nada novedoso", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha reprochado al PP su "asombrosa capacidad para llegar tarde a todos los debates" y ha calificado de "incoherencia" la iniciativa. Vegas ha recordado la postura histórica de los 'populares' en contra de la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería basándose en "argumentos apocalípticos que demostraron ser falsos". "Su iniciativa no aporta nada, pretenden ponerse una medalla apropiándose de aquello que han combatido en nombre de una presunta libertad individual malentendida", ha afeado antes de confirmar su voto en contra.

Finalmente, el parlamentario del Grupo Socialista Jacinto Braña ha cerrado el debate afeando a la bancada 'popular' que no haya revisado lo ejecutado por las administraciones desde que registraron la PNL en 2024. Braña ha subrayado que las medidas planteadas ya se desarrollan en el ámbito legislativo y de prevención en el Principado de Asturias a través de guías profesionales y la receta electrónica, por lo que considera que la propuesta ha quedado "desfasada" ante los nuevos proyectos normativos del Gobierno central. "No vamos con nuestro voto a justificar que ustedes de verdad tienen alguna preocupación por la salud pública", ha zanjado.