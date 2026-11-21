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OVIEDO 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora de Izquierda Unida (IU) de Avilés ha acordado por unanimidad solicitar formalmente la dimisión de la alcaldesa del municipio, Mariví Monteserín, tras el pleno municipal de este viernes. A juicio de la formación, en este pleno se ha roto la mayoría progresista que permitió su investidura para dar paso a una "nueva mayoría" entre el PSOE y el PP.

Según ha informado IU en una nota de prensa, durante la sesión plenaria la mayoría de ambas formaciones se estrenó "a codazos, pasando el rodillo en el pleno" para aprobar varias propuestas destinadas a entregarle a la multinacional Veolia, en 10 años, 25 millones de euros de dinero público. También se aprobó una subida del 15 por ciento en el recibo del agua para 2027.

Desde la coalición han recordado que Monteserín, cuyo partido cuenta con nueve de los 25 concejales de la corporación, obtuvo los votos para su investidura tras firmar un acuerdo de gobierno entre PSOE, IU y Podemos. Dicho pacto, de "ciudad progresista" prohibía "expresamente" realizar nuevas aportaciones económicas extraordinarias a Veolia.

Para IU, la regidora ha incumplido unilateralmente los términos del acuerdo y ha quedado "inhabilitada política y moralmente para continuar en el cargo". Por ello, sostienen que su única salida pasa por dimitir o renovar su legitimidad solicitando el respaldo del PP a su nueva orientación política.

El PSOE y el PP, subrayan desde IU, consumaron ayer "una alianza política inverosímil, en plena campaña electoral, para tomar decisiones que, para IU, son tan trascendentales, como nefastas para el futuro de Avilés". "Por responsabilidad, ambos partidos están, a partir de ahora, obligados a aportar estabilidad a la ciudad hasta las próximas elecciones municipales, actuando como la nueva mayoría de gobierno que, entre guiños y piropos mutuos, se constituía en el pleno de ayer", han remarcado.