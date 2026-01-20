Izquierda Unida presenta este miércoles en la ciudad la primera ley de Vivienda del Principado

Archivo - El coordinador general de IU Asturias, Ovidio Zapico, y el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La formación política Izquierda Unida presentará este próximo miércoles, en un acto público abierto a la ciudadanía, a las 19.00 horas, en el CMI L'Arena, el contenido de la primera Ley de Vivienda del Principado.

Según una nota de prensa de IU, el acto contará con el consejero de Vivienda y coordinador de IU Asturias, Ovidio Zapico; la presidenta de Cavastur, María José Cuervo; y el portavoz municipal de IU Xixón, Javier Suárez Llana.

Con respecto a la legislación autonómica, han destacado que reconoce el derecho subjetivo a la vivienda, reforzando el modelo asturiano que sitúa a las personas en el centro, rechazando su consideración con un mero objeto de negocio o especulación.

Entre las principales novedades, se encuentra la prohibición de la venta de vivienda pública con el objetivo de frenar la descapitalización del parque público.

La norma ordena todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, definiendo la vivienda como un derecho subjetivo con garantías y prestaciones asociadas y estableciendo una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio que no podrá pasar al mercado libre.

Además, la ley viene a reforzar el trabajo desempeñado por Izquierda Unida al frente de la Consejería de Vivienda en el Gobierno de Asturias desde el inicio de la legislatura: construcción de vivienda pública para alquiler asequible, la puesta en marcha del programa 'Alquilámoste', o la inminente declaración de zonas de mercado residencial tensionado, dos de ellas en Gijón.