El Jardín Botánico de Gijón bate su récord de afluencia con 49.251 visitantes

Jardín Botánico Atlántico de Gijón. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Jardín Botánico Atlántico ha cerrado el primer semestre del año con récord histórico de afluencia con 49.251 visitantes, 11.310 más que el año pasado. La diferencia respecto al segundo mejor resultado, obtenido en 2015, es de 6.589 personas más.

"Es la mejor prueba de que este museo verde se ha consolidado como un referente cultural y científico", ha detacado el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador. "Es un hecho más que confirma que el trabajo que hemos desarrollado durante este mandato para reforzar la programación del Jardín Botánico es un éxito", ha añadido.

Con este récord, el museo verde dará inicio a la temporada estival, la de mayor afluencia, con una programación especial que incorpora por primera vez la finca de La Isla.