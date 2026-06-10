Jarrio incorpora un tratamiento quirúrgico para el cáncer cutáneo en cabeza y cuello

Una paciente en una consulta de otorrino en el Hospital de Jarrio. - PRINCIPADO

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de Jarrio ha incorporado un tratamiento quirúrgico para el cáncer cutáneo localizado en la cabeza y el cuello, una patología en aumento, especialmente entre la población de mayor edad.

Según ha informado este miércoles el Gobierno asturiano, con esta incorporación el centro refuerza su capacidad para abordar lesiones tumorales en áreas anatómicas de especial complejidad.

Una parte significativa de estas intervenciones puede realizarse con anestesia local, lo que supone una mejora relevante para personas con mayor riesgo. Esta opción permite aplicar tratamientos eficaces y reducir el impacto sobre el estado general del paciente, al acortar tiempos de recuperación y favorecer una evolución postoperatoria más favorable.

Según explica el Ejecutivo, la cirugía del cáncer cutáneo en cabeza y cuello exige un conocimiento preciso de una anatomía especialmente delicada. El objetivo es garantizar un adecuado control oncológico que preserve la funcionalidad y la estética de estructuras clave como la nariz, los labios, la oreja o el cuello.

En los casos más avanzados, la enfermedad puede extenderse a los ganglios linfáticos cervicales, un ámbito en el que los especialistas en Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello cuentan con una sólida experiencia diagnóstica y quirúrgica.

La puesta en marcha de esta prestación en el Hospital de Jarrio ayuda a acercar la atención especializada a la ciudadanía del noroccidente y evitar desplazamientos a otros centros. De este modo, se ofrece una respuesta más ágil, cercana y resolutiva. La participación de la otorrinolaringología en estas intervenciones se enmarca en un abordaje multidisciplinar ya consolidado.

La experiencia con este tratamiento se dará a conocer en la XXVII Jornada Asturiana de Otorrinolaringología, que se celebrará el viernes, 12 de junio, en el Hospital de Jarrio. Los especialistas Javier Ramírez y Jaime Grobas presentarán la ponencia Cáncer de piel en cabeza y cuello: experiencia, prevista para las 13:45 horas. El foro facilitará el intercambio de experiencias entre profesionales de la especialidad y contribuirá a poner en valor el avance asistencial que supone esta incorporación para el área sanitaria.