Jarrio renovará el instrumental quirúrgico de urología gracias a la carrera solidaria de As Figueiras, en Castropol

Pedro Jesús Jiménez; Rocío Jiménez; Manuel Guerra; Francisco Javier Vinjoy; Antón Martínez, y Verónica Rodríguez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jarrio incorporará un nuevo resectoscopio gracias a la donación realizada por los organizadores de la carrera solidaria que acoge As Figueras, en Castropol, cada verano. En esta edición, el colectivo Figueras Solidario destinará los fondos que se obtengan con la prueba a la adquisición de este dispositivo. Esto permitirá al centro sanitario sustituir el actual equipamiento por un modelo más actualizado para tratar la patología oncológica, que sea abarcable de forma endoscópica, sin necesidad de cirugía abierta.

El resectoscopio es un instrumento endoscópico utilizado en urología para realizar intervenciones a través de la uretra, sin necesidad de incisiones externas. En concreto, se emplea en el tratamiento inicial de los tumores vesicales y de sus recidivas mediante resección transuretral endoscópica, una técnica que permite extirpar las lesiones localizadas en la vejiga así como el tratamiento endoscópico de otras patologías abarcables mediante esta técnica.

El director de Atención Sanitaria y Coordinación Territorial de Jarrio, Pedro Jesús Jiménez, junto con la directora de Atención Primaria del área de salud I Occidente, Verónica Rodríguez, ha anunciado este viernes la próxima incorporación del dispositivo. Lo ha hecho durante la presentación de la carrera solidaria, que tuvo lugar en el Hospital de Jarrio, y en la que también ha participado el presidente de la asociación organizadora de la prueba, Manuel Guerra, entre otras personas.

CROSS-PASEO SOLIDARIO VILLA DE FIGUERAS

El Cross-Paseo Solidario Villa de Figueras se celebrará el 23 de agosto en las inmediaciones de Figueiras y la playa de Arnao, en Castropol. Como en ediciones anteriores, contará con varias modalidades de participación: una carrera con un itinerario más largo, un paseo y recorridos infantiles.

La salida está prevista a partir de las 11.00 horas. El plazo de inscripción permanecerá abierto del 1 de julio al 18 de agosto.