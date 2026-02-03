Javier Marín Romano analizará en el Foro Cámara de Oviedo las perspectivas geoeconómicas y la estrategia de inversión

Archivo - El consejero delegado de Singular Bank, Javier Marín. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

OVIEDO 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Singular Bank y vicepresidente del Instituto para las Obras de Religión (IOR), Javier Marín Romano, impartirá la conferencia 'Perspectivas geoeconómicas y estrategia de inversión. La Gran Reconfiguración' el próximo 26 de febrero a las 19.00 horas en el salón de actos de la Cámara de Comercio de Oviedo.

El encuentro forma parte del ciclo Foro Cámara, organizado por la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Oviedo en colaboración con Labyfis. La presentación del ponente correrá a cargo de José Andrés González Bernardo, socio director de Labyfis.

Durante la sesión, Marín abordará los principales retos económicos y financieros globales, así como las implicaciones para las estrategias de inversión en el actual contexto internacional. Tras la conferencia se celebrará un coloquio abierto con los asistentes y se ofrecerá un cóctel.

Cada asistente recibirá gratuitamente un ejemplar del libro 'Perspectivas geoeconómicas y estrategia de inversión. La Gran Reconfiguración'. Dada la alta demanda registrada en ediciones anteriores, la asistencia requerirá inscripción previa a través del enlace disponible en la web de la Cámara de Comercio de Oviedo.