Jenny Llada protagoniza la comedia 'Le ordeno a usted que me quiera' el 31 de octubre en el Teatro Filarmónica

Cartel de la obra 'Le ordeno a usted que me quiera'. - TEATRO FILARMÓNICA

OVIEDO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Filarmónica de Oviedo acogerá el sábado 31 de octubre, a las 19.00 horas, la representación de la comedia 'Le ordeno a usted que me quiera', un monólogo protagonizado por la actriz Jenny Llada y dirigido y escrito por Emilio Ruiz Barrachina.

La obra, presentada por Hemisphere Producciones, ofrece un divertido e irónico análisis sobre la memoria, los comienzos del que fuera dictador de España hasta 1975 y el papel de las mujeres sometidas a estrictas normas sociales a comienzos del siglo XX.

La trama sitúa la historia en 1912, cuando un joven militar gallego destinado en Melilla, Paquito, se enamora de Sofía Subirán, hija de su comandante. Tras enviarle más de 300 cartas y postales en menos de seis meses y recibir continuos desplantes, el militar le escribió la marcial frase que da título a la función. Pese a rechazarlo nuevamente, Subirán conservó una treintena de las misivas y mantuvo relación de amistad con él durante toda su vida, concediendo varias entrevistas en su etapa final para narrar sus vivencias.

En el montaje, Jenny Llada encarna a una madura Sofía Subirán que evoca aquellos días de guerra y amoríos, al tiempo que analiza lo que pudo haber sido el país si el joven militar Paquito se hubiera casado con ella.

El equipo técnico de la producción cuenta con Rafael Echeverz en la dirección técnica e iluminación, Jesús Aguilar en el diseño sonoro y dirección de producción, Pablo Camuñas en la escenografía, Marta Marín como ayudante de dirección, Diego Miranda en la fotografía escénica, Giovanna Arrosse en el diseño del cartel, Francisco Quintero como director ejecutivo y Rebecca Arrosse en la producción.

Las entradas para la función se han puesto a la venta en la taquilla del Teatro Campoamor.