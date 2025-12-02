Jezabel Rodríguez se alza con el Premio Nacional de Pintura de Villaviciosa 'Evaristo Arce Piniella'

Parte del jurado - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Jezabel Rodríguez Asperilla (Oviedo, 1977) ha sido galardonada con el Premio del XXVIII Certamen Nacional de Pintura de Villaviciosa 'Evaristo Arce Piniella'.

El jurado se reunía este martes en Villaviciosa, presidido por primera vez por Guillermo Simón, acompañado por María Braña, Luis Feás y Luis Repiso para la valoración en sala de las 15 obras elegidas finalistas, de Esther Cuesta, Fernando Jiménez Fernández, Mónica Dixon, Quique Ortiz, Zeus Sánchez, Juan Gil Gutiérrez, José María Pinto Rey, Kike Chumillas Jezabel Rodríguez, Juan Gil Segovia, Aitor Rentería, Diana Aurelia Coanda, Pepa Satué Ripoll, Eduardo Gómez Query e Iyán Castaño.

Jezabel Rodríguez Asperilla resultó premiada "por su obra interior de elementos mínimos en grises, en la que una silla se convierte en símbolo de ausencia, silencio e intimidad con un lenguaje depurado". Para el jurado "Jezabel Rodríguez transforma un espacio cotidiano en una escena emocional suspendida. El resultado es una pintura contemplativa y esencialista, basada en la memoria, el silencio visual y la poética doméstica".

La dotación económica es de 5.000 euros, además de recibir el trofeo Manzana de Plata. Jezabel Rodríguez recogerá la Manzana de Plata que la acredita como ganadora próximamente, en un acto público que será también la inauguración de la muestra del certamen en la sala de exposiciones Evaristo Arce Piniella, en el Ateneo de Villaviciosa, y se prolongará hasta mediados de enero de 2026.