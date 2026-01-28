José Manuel Fernández asume la presidencia del Club de Tenis Luanco tras la dimisión de Ferrer y suspenderse el torneo

José Manuel Fernández, nuevo presidente del Club de Tenis de Luanco. - CLUB DE TENIS DE LUANCO

José Manuel Fernández ha asumido la presidencia del Club de Tenis Luanco tras la dimisión de José María Ferrer, con el objetivo de evitar la disolución de la entidad, velar por su patrimonio y ejercer como interlocutor ante posibles iniciativas que permitan dar continuidad al Torneo de Tenis Playa de Luanco.

El nombramiento se produce después de que el Comité Organizador del Torneo de Tenis Playa de Luanco anunciara el pasado 22 de diciembre la suspensión de la 39ª edición del evento, cuya celebración estaba prevista entre los días 26 y 29 de julio de 2026. La decisión fue adoptada tras la dimisión, por motivos personales, del presidente del club y de los directores del torneo, según informó el comité en un comunicado.

La dimisión de Ferrer y la posterior cancelación del torneo motivaron la convocatoria de elecciones a la presidencia del club, a las que José Manuel Fernández concurrió como único candidato.

COFUNDADOR DEL TORNEO

José Manuel Fernández, cofundador del Torneo de Tenis Playa de Luanco en 1971, lideró desde sus inicios una iniciativa que comenzó como un entretenimiento entre amigos y que acabó convirtiéndose en un acontecimiento de proyección internacional, por el que han pasado algunas de las mejores raquetas del tenis mundial de finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Fernández fue director del torneo en su primera etapa, entre 1971 y 1985, impulsó su recuperación en 1995 y volvió a asumir la dirección hasta 2013, cuando decidió apartarse y la competición dejó de disputarse. Tras el fallecimiento de Manolo Galé en 2019, propuso rendirle homenaje con un torneo en la playa de La Ribera, iniciativa que no pudo materializarse hasta 2022 debido a la pandemia.

Bajo su dirección se recuperó de nuevo el torneo, aunque su compromiso inicial era por un único año, con la intención de relanzar la competición y ceder posteriormente el relevo. Aunque colaboró en la edición de 2023, la dirección pasó entonces a manos de José María Ferrer, que asumió también la presidencia del club tras la muerte de Galé.