José María Bermúdez de Castro, XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos con 'Hijos de África'

Archivo - El científico José María Bermúdez de Castro. - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. - Archivo

GIJÓN, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ensayo 'Hijos de África. La cuna primigenia de la humanidad', del prestigioso paleoantropólogo y académico José María Bermúdez de Castro, ha obtenido el XXXII Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que convoca cada año Ediciones Nobel.

El texto galardonado "defiende con rigor histórico que todos los humanos pertenecemos a una misma entidad biológica originada en África, pese a las diferencias externas y culturales que a veces generan discriminación", han destacado los organizadores del certamen, cuyo fallo se ha dado a conocer en un acto en la Casa Natal de Jovellanos, en Gijón.

Según el jurado, con un estilo literario que aúna agilidad y rigor, "la obra profundiza en el análisis del origen y la evolución de la especie humana, para concluir que no existen razas, que el racismo es una construcción social sin base científica". Todos somos uno porque pertenecemos a una misma entidad biológica procedente de África.

El jurado del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos 2026, dotado con 9.000 euros, ha elegido esta obra ganadora entre las 416 candidaturas que se han presentado en la edición de este año, procedentes de veintiocho países distintos. Promovido por Ediciones Nobel, el Premio cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Gijón y de la Caja Rural de Asturias.

El Museo Casa Natal Jovellanos de Gijón ha acogido una edición más las deliberaciones del jurado, y será también el escenario elegido para la entrega del premio en una fecha aún por determinar.

EXTENSA TRAYECTORIA

En cuanto al autor, José María Bermúdez de Castro Risueño (Madrid, 1952), es licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), así como profesor titular del Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la UCM (1988-1990). Asimismo, es científico titular, investigador y profesor de Investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Director del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) entre 2004 y 2012, también fue coordinador de Paleobiología de esta institución entre 2012 y 2023.

Entre sus premios, destacan el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica (1997), el Premio de Ciencias Sociales y Humanidades de la Comunidad de Castilla y León (1998) y el Premio 'Ciudades Patrimonio de la Humanidad' (2009).

Además, es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, co-director de las excavaciones de los yacimientos de la sierra de Atapuerca desde 1991, co-vicepresidente de la Fundación Atapuerca y miembro de la Real Academia Española.