José Martín Peláez Álvarez, presidente del Real Oviedo, Premio 'Ovetense del Año 2025' con motivo del ascenso del club

José Martín Peláez Álvarez, presidente del Real Oviedo, S.A.D., ha sido galardonado con el Premio Ovetense del Año 2025, que otorga anualmente la revista 'Vivir Oviedo' dirigida por Santiago González-Alverú. Así lo ha decidido este miércoles el jurado reunido en el restaurante Casa Amparo de Oviedo.

El premio se otorga anualmente a la persona o institución que haya destacado en defender, difundir o trabajar directa o indirectamente en pro de la capital del Principado.

José Martín Peláez Álvarez, en su condición de presidente del Real Oviedo y representante del Grupo Pachuca, por el ascenso del club a la Primera División del fútbol español, logrado de manera coincidente con la conmemoración del centenario de la entidad.

El jurado considera que este reconocimiento, otorgado de forma nominal a su presidente, constituye asimismo "un homenaje al Real Oviedo, institución que desde hace cien años es una de las más representativas de la ciudad y del Principado de Asturias, trascendiendo ampliamente el ámbito estrictamente deportivo".

Ha tenido en cuenta el jurado que, fundado en 1926, el club ha sido testigo y protagonista de la historia contemporánea de Oviedo, acompañando a varias generaciones de ovetenses y consolidándose como un símbolo de identidad colectiva, orgullo cívico y sentimiento de pertenencia.

Según recoge el acta, entre los méritos que avalan la concesión de este premio, el jurado destaca especialmente los siguientes, vinculados a la trayectoria histórica del Real Oviedo: el profundo arraigo histórico y social del Real Oviedo, estrechamente vinculado a la ciudad de Oviedo y a su ciudadanía, constituyéndose como uno de los principales elementos de cohesión social y de sentimiento compartido en la vida local; su trayectoria deportiva, jalonada por hitos relevantes en el fútbol español, incluyendo su prolongada presencia en la Primera División, la formación de jugadores de referencia y su contribución al prestigio del deporte asturiano en el ámbito nacional.

También se destaca la "fidelidad ejemplar de su afición, que ha sostenido al club en los momentos más difíciles de su historia reciente, convirtiéndose en un referente de lealtad, compromiso y apoyo incondicional, reconocido incluso más allá de nuestras fronteras o su capacidad de superación, demostrada tras atravesar una de las etapas más complejas de su existencia, logrando rehacerse desde las categorías más modestas hasta consolidar un proyecto sólido, estable y con vocación de futuro, y su proyección como embajador de Oviedo, llevando el nombre de la ciudad allí donde compite y reforzando su imagen exterior a través de valores como el esfuerzo, la constancia, el respeto y el juego limpio".

Además, el jurado desea dejar constancia expresa de que una parte esencial de los méritos que fundamentan la concesión del Premio Ovetense del Año 2025 se vincula de manera directa a la gestión desarrollada por José Martín Peláez Álvarez desde su llegada a la presidencia del club, en el marco de la etapa iniciada en 2022 con la incorporación del Grupo Pachuca a la entidad como accionista mayoritario.

Un proceso de crecimiento y consolidación que indica el jurado del Premio, ha culminado con el ascenso a la Primera División tras más de veinte años en categorías inferiores, un hito de especial trascendencia por haberse producido en el año del centenario del club y que fue celebrado en las calles por decenas de miles de aficionados, poniendo de manifiesto el profundo arraigo del Real Oviedo en la ciudad y en el conjunto de Asturias.

MIEMBROS DEL JURADO

El jurado en esta ocasión ha estado integrado por destacadas personalidades del ámbito empresarial, social y periodístico: Pilar de Ávila, Paz Alvear, Pedro Luis Fernández, Carlos Paniceres, Pablo Junceda, José Luis Álvarez Almeida, Cristina Mendo, Ignacio Esmoris, Luis Francisco Toyos, Ignacio Monserrat, Samuel Darrosa, Álvaro Faes, Daniel Otero, Arturo Téllez, Pedro Martín, Miguel Ángel Fuente, Nicanor Fernández, Federico de la Ballina, Pablo Rodero y Santiago González-Alverú.

Desde que se creó han sido muchas las personalidades e instituciones las premiadas: la Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, la Sociedad Protectora de La Balesquida, Graciano García, Jesús Sáenz de Miera, Julio Rodríguez, José Vélez, Alfredo Canteli, Luis Fernández-Vega, Emilio Sagi, Carmen Herrero, Alejandro Braña, Banco Herrero, Matías Rodríguez Inciarte, Francisco Rodríguez, Carlos Paniceres, César Suárez, Pedro Luis Fernánadez o Cristina Mendo entre otros, reuniendo a cientos de asturianos en torno a este galardón.