Jove (Vox) critica el "boicot sindical" que dificulta el funcionamiento de Pajares

El diputado de Vox en la Junta General, Javier Jové, en la estación de esquí de Valgrande-Pajares. - VOX

OVIEDO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias Javier Jové ha criticado este martes lo que ha calificado como un "nuevo sabotaje" en la estación de Valgrande-Pajares, después de que la instalación se negara a abrir alegando viento, pese a que "la velocidad real era hasta diez veces inferior a la que marca la normativa para impedir la actividad".

Para Jové, la estación "está secuestrada por una mafia sindical de vagos que lleva años bloqueando su funcionamiento y perjudicando a trabajadores, usuarios y a toda la comarca". Existe un "boicot sindical", ha afirmado.

El diputado ha lamentado que, una vez más, se utilicen "excusas técnicas falsas" para impedir la apertura de un complejo que debería ser un motor económico para la zona.

El parlamentario también ha cargado duramente contra la actuación de la Consejería de Cultura y Deporte, Vanessa Gutiérrez, a la que acusa de "equivocarse de enemigo". "En lugar de perseguir los comportamientos que están saboteando Pajares, la consejera ha abierto un expediente disciplinario contra el director de la estación, que es precisamente la única persona que ha luchado durante años por sacarla adelante, incluso a costa de su salud y renunciando a cerca de 400 días de vacaciones", ha denunciado públicamenete.

Jové ha considerado que esta situación se produce "con la complicidad de la consejera y de la directora general de Deportes", cuya destitución ha calificado de "cada día más urgente".

A su juicio, "se está castigando a quien trabaja y se está protegiendo a quienes bloquean el funcionamiento normal de una infraestructura estratégica para Asturias". El parlamentario ha exigido que se ponga fin de inmediato a estas prácticas, se garantice la apertura y funcionamiento regular de la estación y se asuman responsabilidades políticas por una gestión que, según Jové, "está arruinando Pajares y condenando a las comarcas de montaña al abandono".