Jové (Vox) denuncia la "falta de mantenimiento" de los colegios asturianos durante una visita al CP La Llamiella

El diputado autonómico Javier Jové (Vox), durante su visita este miércoles al CP La Llamiella (Langreo) y un cascote. - VOX ASTURIAS

OVIEDO 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en la Junta General del Principado de Asturias, Javier Jové, ha denunciado este miércoles la situación de "falta de mantenimiento" en los colegios públicos asturianos durante una visita CP La Llamiella, en Langreo, alertado por la Asociación de Padres y Madres de Alumnos.

Jové ha mostrado su preocupación por desprendimientos de cascotes de aproximadamente un kilo de peso que, según ha señalado, suponen "un auténtico peligro para la seguridad de los niños y de los profesores". El diputado ha asegurado que este problema "no es un hecho aislado", sino que afecta a "toda la red de centros de la consejería", que describió como "en una situación de conservación deplorable".

El parlamentario ha criticado además la política presupuestaria de la Consejería de Educación, que, según ha explicado, contempla para 2026 una reducción de más de 12 millones de euros en inversiones para la conservación de los colegios. "Mientras los colegios están en una situación lamentable, el Principado destina este año más de 82 millones de euros para gasto ideológico entre lo que es la imposición de la llingüa, la ideología de género, el feminismo, el adrenante agenda del fin del mundo o para desmemoria democrática".

Jové ha defendido que "va siendo hora de recuperar la cordura y de emplear el dinero de los asturianos en el mantenimiento de los servicios básicos" y ha reclamado "suprimir de una vez todo este gasto ideológico que solo sirve para mantener redes clientelares mientras se desatienden las necesidades básicas de los asturianos".