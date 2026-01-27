El joven de 19 años investigado por robo de cable, sorprendido forzando farolas y arquetas en Siero

Punto de robo de cable - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de ha detenido a un joven de 19 años de edad y vecino de Siero como presunto autor de un delito de robo con fuerza en Siero. Según ha informado la Guardia Civil, el joven fue sorprendido en la tarde de este lunes por los agentes cuando forzaba varias farolas y arquetas del alumbrado público del Polígono Proni de Granda .

Se da la circunstancia de que este joven había sido investigado hace unos días por la Guardia Civil que le imputó un delito continuado de robo de cable de cobre en los polígonos de Siero. El detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas.

La Benemérita informó este lunes que al joven se le imputan hasta nueve hurtos cometidos entre septiembre y noviembre de 2025 en los polígonos de Llames, Proni, Granda II, Naón, Bobes y Nueva Granda, causando daños en farolas, cortes de suministro eléctrico e incluso desperfectos en el firme de hormigón. La valoración de lo sustraído y los daños ocasionados ascendía a 14.212 euros.

La investigación comenzó a raíz de la primera denuncia, presentada en octubre de 2025, que relataba hurtos de cable de cobre en el polígono de Llames y otros tres hurtos a finales de septiembre, así como un quinto robo a principios de octubre. Posteriormente, en noviembre, el Ayuntamiento informó de otros tres hurtos ocurridos entre el 23 y el 31 de octubre en los polígonos de Naón, Bobes y Nueva Granda, valorando los daños en 4.010 euros.

Las diligencias fueron asumidas por la compañía de Langreo, que realizó inspecciones técnico-oculares, vigilancias en el terreno y contacto con trabajadores de los polígonos. Tras otro hurto el 5 de noviembre, los investigadores identificaron al joven como presunto autor, quien contaba con varios antecedentes por delitos contra el patrimonio.

Además, se constató que la pareja sentimental del investigado había vendido cable de cobre en fechas coincidentes con los hurtos denunciados, lo que permitió asegurar su implicación en los hechos.