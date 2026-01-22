Los jóvenes asturianos afrontan retrocesos en la emancipación, según un informe del Consejo de la Juventud de España

Presentación del informe sobre la juventud - CMPA

La sede del Consejo de la Juventud de Asturias ha presentado en su sede de Oviedo el informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Según han explicado, los resultados, relativos al segundo semestre del 2024 y concernientes a la juventud asturiana, confirman el estancamiento, así como ligeros retrocesos, en las posibilidades de independencia residencial de los jóvenes en Asturias.

Según los datos del Observatorio, solo el 16,7 % de las personas jóvenes entre 16 y 29 años vive emancipada, lo que supone un descenso de 0,77 puntos porcentuales respecto al año anterior. Pese a situarse como una de las comunidades del país con mayor tasa de emancipación, el Conceyu de la Mocedá d'Asturies (CMPA) advierte de que esta cifra continúa siendo muy baja y refleja las dificultades estructurales a las que se enfrenta la juventud asturiana.

El informe evidencia que el precio de la vivienda continúa siendo el principal obstáculo para emanciparse. La renta mediana de una vivienda libre en Asturias alcanzó el año pasado los 752 euros mensuales, lo que supone el 33,1 % de los ingresos de un hogar joven, disparándose hasta el 63,7 % del salario cuando se trata de una persona joven que vive sola.

El precio medio de compra también aumenta, situándose en 147.310 euros, el equivalente a 10 años de salario joven, consolidando así la ya existente brecha que dificulta el acceso a la propiedad de los jóvenes asturianos.

La precariedad económica continúa afectando de manera directa a las oportunidades vitales de la juventud. En 2024, el 28,3 % de las personas jóvenes se encontraba en situación de pobreza o exclusión social.

Más de la mitad (57,8 %) no contaba con ingresos ordinarios y el salario anual mediano apenas superó los 14.000 euros. El informe muestra que quienes están emancipados tienen ingresos significativamente más altos, lo que confirma que la independencia residencial es casi imposible sin una base económica estable.

El mercado laboral presenta avances, como el aumento de la ocupación y la consolidación de contratos indefinidos (67,8 % del total). Sin embargo, persisten grandes desigualdades por edad y género como la tasa de empleo, que alcanza el 71,8 % en el grupo de 25 a 29 años, pero cae al 22,7 % entre los 16 y 24; la tasa de paro juvenil, que se sitúa en el 19,9 %, con un 33,7 % para los más jóvenes; y, finalmente, la sobrecualificación, que afecta a más de la mitad (53 %) de quienes tienen estudios superiores, un problema estructural que limita su desarrollo profesional.

El Conseyu de la Mocedá d'Asturies considera que los resultados del Observatorio confirman la necesidad de tomar una serie de medidas de carácter urgente para revertir la precaria situación de emancipación, empleo y pobreza que afecta a la juventud asturiana. En primer lugar, incrementar la oferta de vivienda asequible, especialmente en régimen de alquiler. En segundo lugar, reforzar políticas de estabilidad laboral juvenil, lucha contra la sobrecualificación y mejora salarial. Y, en tercer lugar, ampliar programas de apoyo a la emancipación, incluyendo ayudas directas y medidas fiscales dirigidas específicamente a la juventud.