Jóvenes convocan concentraciones en 49 ciudades españolas, entre ellas Oviedo, por la huelga mundial por el clima

Publicado 14/03/2019 20:36:59 CET

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

Decenas de colectivos de jóvenes españoles agrupados bajo el nombre de 'Juventud por el clima' han convocado 52 concentraciones y manifestaciones en 49 ciudades de todo el país, entre ellas Oviedo, para sumarse al movimiento 'Fridays for future', que este viernes 15 de marzo ha hecho un llamamiento a estudiantes de todo el mundo para secundar una huelga internacional contra el cambio climático.

La huelga estudiantil se secundará en más de 1.600 ciudades de 105 países de todo el mundo inspirándose en la activista juvenil sueca Greta Thunberg, que comenzó a protestar frente al parlamento de Suecia el pasado verano para reclamar medidas políticas urgentes contra el calentamiento global.

En España, el movimiento estudiantil por el clima se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales. Este viernes ya son 52 las convocatorias de concentraciones o manifestaciones en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Oviedo, Sevilla, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Palma, A Coruña, Valladolid, Albacete, Santa Cruz de Tenerife, Granada o Badajoz.

"En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.

En menos de dos meses, Barrero, andaluz de 22 años y estudiante de Biología y Ciencias Ambientales en la Universitat de Girona, ha pasado de protestar acompañado por apenas cuatro amigos frente a la sede de la Generalitat a representar a España esta semana en el Parlamento de Estrasburgo en el encuentro de 60 jóvenes europeos de 'Fridays for future' para coordinar las acciones de la huelga del viernes.

"Veíamos que en Europa se estaba moviendo la cosa, llegó a haber manifestaciones con 70.000 personas en Bélgica y aquí en España faltaba ese pequeño impulso", explica Barrero, asombrado por la rápida expansión del movimiento por todo el país.

"Cada territorio funciona de forma independiente pero estamos coordinados entre todos a nivel nacional. Es una cosa que no me esperaba, es increíble el potencial que tienen las redes sociales y los medios de comunicación actuales", asegura.

APARTIDISTAS Y SIN VÍNCULO CON ORGANIZACIONES

Este joven remarca que 'Fridays for future' es un movimiento "apartidista" que no está vinculado a ninguna organización. "Eso queremos que lo tengan en cuenta los partidos para que no nos utilicen como arma electoral", apunta Barrero, aunque apela directamente a los dirigentes políticos para aplicar medidas contra el calentamiento global.

"Nos han convocado varios partidos, pero pensamos que ahora es momento de seguir creciendo, al menos hasta el día 15. A partir de entonces estamos abiertos a reunirnos con cualquier partido que quiera reunirse con nosotros", explica el activista.

Las reivindicaciones de estos jóvenes no admiten demora. "Reclamamos que se tomen medidas urgentes, efectivas y justas para la sociedad contra el cambio climático. Salimos a la calle para reivindicar nuestro futuro. La mayoría de los políticos actuales no estarán vivos dentro de 50 años, pero nosotros sí, y no podemos depender de sus intereses y compromisos", proclama Lucas Barrero.

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS

Cada asamblea de 'Fridays for future' está moviendo la convocatoria en su entorno, solicitando huelga a través de los Consejos Sociales de las universidades y organizando manifestaciones al mediodía en las principales ciudades.

Por ejemplo, en Madrid la protesta se celebrará en la Puerta del Sol a las 12 horas, aunque en ciudades como Barcelona o Santa Cruz de Tenerife se ha convocado una manifestación por la tarde, además de la concentración al mediodía, para que se pueda sumar la ciudadanía a la protesta.

Además de los colectivos de 'Fridays for future', el Sindicato de Estudiantes ha extendido el llamamiento a vaciar las aulas a todo el alumnado de los institutos españoles, como explica a Europa Press su secretaria general, Coral Latorre.

"El capitalismo mata el planeta, vivimos una situación de emergencia climática. Hay un sistema al que no le importa destruir el plantea mientras siga sacando suculentos beneficios", expone la representante de este colectivo estudiantil, aunque admite que es difícil superar con esta convocatoria el seguimiento masivo de la huelga feminista del 8 de marzo en los centros educativos.

APOYO DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

La huelga estudiantil de este viernes 15 de marzo cuenta con la simpatía y apoyo de las organizaciones ecologistas tradicionales. "Nos parece ilusionante, necesario y da esperanzas e ilusión que la gente más joven se tome en serio el asunto y presione a los gobiernos para que se adopten medidas urgentes", afirma el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Paco Segura.

Desde Seo Birdlife, su responsable de políticas ambientales, David Howell, dice estar "encantado" con la movilización del viernes. "Se trata del futuro de los jóvenes, con muy buen criterio y con la ciencia detrás", aplaude.

Por su parte, la responsable del programa de clima y energía de WWF, Mar Asunción, valora "muy positivamente" la convocatoria. "Se está incrementando el número de ciudades y es importante porque estamos ante una emergencia climática. Los jóvenes lo están viendo y ven que los adultos no hacemos lo suficiente", apunta.

Del mismo modo, la portavoz de la campaña de cambio climático de Greenpeace, Tatiana Nuño, muestra su apoyo a la convocatoria. "Es admirable porque la próxima década es decisiva en la lucha contra el cambio climáticos -admite-. Esperamos que todos los grupos que se presenta a las elecciones respondan a las demandas de los jóvenes y nos digan cuáles son sus respuestas políticas a esta crisis climática".

De momento, Unidos Podemos ha respondido al envite de los jóvenes que se manifestarán el viernes en más de 40 ciudades de toda España. El pasado lunes, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, aseguraba que su partido apoya la movilización.

Ciudadanos no ha querido pronunciarse sobre la convocatoria, omitiendo apoyar la huelga, aunque fuentes de la formación han explicado a Europa Press que comparten "la preocupación de los jóvenes por el cambio climático y el futuro del planeta".

Por su parte, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo este pasado martes que el movimiento juvenil por el clima es "esperanzador" y "abrumador", y calificó de "acción educativa" esta huelga climática.

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha manifestado su apoyo al movimiento estudiantil. "El futuro sólo puede ser verde y respetuoso con el planeta", ha defendido Carmena a través de su cuenta de Twitter. En ella da las gracias a Greta Thunberg "por iniciar un movimiento precioso para proteger la salud del hogar" que comparten todos los seres humanos.

En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de 1.300 ciudades de todo el mundo.