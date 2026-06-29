La joya de Asturias que destrona a Ibiza: Poo es elegida la mejor playa del año de España por su "piscina natural"

La Playa de Poo, en Llanes, elegida mejor playa de España 2026 por Condé Nast Traveler - CONDE NAST TRAVELER

OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Reconocimiento histórico para el litoral asturiano. Los lectores de la prestigiosa revista internacional de viajes y estilo de vida 'Condé Nast Traveler' han elegido a la Playa de Poo, en Llanes, como la mejor playa de España de 2026. El arenal del oriente del Principado ha conquistado la medalla de oro tras imponerse en una disputada fase final a otras diez playas finalistas de todo el país, relevando en el trono a la Cala Bassa de Ibiza. La publicación de lujo ha ensalzado el singular diseño de Poo, describiéndola como una auténtica "piscina natural de agua salada" idílica para el baño, resguardada por acantilados verdes y coronada con unas vistas únicas a los Picos de Europa.

El arenal asturiano se ha alzado con la victoria tras imponerse en una votación final a otras diez playas finalistas procedentes de distintas comunidades autónomas. La clasificación de los diez mejores arenales de España de 2026 ha situado en segundo lugar a la Playa de los Locos, en Suances (Cantabria), seguida en tercera posición por la Playa de Bolonia, en Tarifa (Cádiz).

El proceso de votación de esta edición se dividió en dos fases. En la primera ronda, iniciada el pasado 5 de junio, los usuarios votaron por su opción preferida entre cuatro candidatas seleccionadas por un equipo de especialistas dentro de cada comunidad.

Posteriormente, las ganadoras autonómicas compitieron en un último tramo en el que la Playa de Poo ha obtenido la medalla de oro, relevando a Cala Bassa (Ibiza), galardonada el año pasado.

La publicación ha destacado la ubicación de la playa llanisca por sus vistas a los Picos de Europa, definiéndola como "una piscina natural de agua salada" gracias a su forma de embudo al final de una ría rodeada por acantilados, lo que genera aguas tranquilas y de poco fondo con la subida de la marea.

Asimismo, la organización ha subrayado el incremento de la búsqueda de destinos en el litoral norte peninsular ante el aumento de las temperaturas registrado en los últimos años.

El listado completo incluye también a la Playa Norte (Castellón), Ses Illetes (Formentera), la Playa de Laida (Vizcaya), la Praia de Augas Santas o de las Catedrales (Lugo), la Playa de Calblanque (Murcia), la Playa de las Conchas (La Graciosa) y la Playa Illa Roja (Girona).