Juan Cofiño defiende reformar la Constitución para adaptarla a los tiempos

OVIEDO, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Juan Cofiño, ha defendido en su discurso en el acto institucional con motivo del Día de la Constitución la necesidad de reformar la Carta Magna para adaptarla a los tiempos. "Soy de los que piensa que nuestra Constitución debe reformarse para adaptarse a los tiempos", ha afirmado.

Cofiño ha señalado que, "a pesar de una cierta rigidez", en el espíritu y la letra de la Constitución "encontramos palancas suficientes para su reforma, en consonancia con el concepto de 'Constitución abierta'".

"La experiencia de Weimar nos alecciona sobre la fragilidad de la democracia, y el hecho de que una Constitución, y su éxito, depende sustancialmente de la sintonía entre las relaciones institucionales previstas en el texto constitucional y la configuración real del tejido social subyacente", ha asegurado.

Entre las reformas que Cofiño ha considerado "convenientes, o, si lo prefieren, muy necesarias", se encuentran "la constitucionalización de los llamados derechos sociales de nueva generación, como una renta mínima garantizada" y "los nuevos derechos ambientales, y por extensión el de los bienes fundamentales, como el agua, el aire y todo lo que apela al equilibrio climático".

Asimismo, ha abogado por "un proceso que, partiendo de las naciones, escalara hasta la Unión Europea, para culminar en una suerte de constitucionalismo cosmopolita" para "contrarrestar un fenómeno emergente que amenaza con producir graves daños en el ecosistema de la democracia liberal occidental".

En cuanto al ámbito territorial, Cofiño ha señalado que "urge una renovación" del Título VIII de la Constitución "para dotar al sistema de mayor claridad y coherencia regulando los elementos básicos de participación de los entes territoriales en la formación de la voluntad estatal desde el principio de lealtad federal".

"Los constituyentes del 78 gestaron un pacto fundacional en clave de descentralización política, sin alcanzar un verdadero pacto federativo. Urge una renovación de este, para dotar al sistema de mayor claridad y coherencia regulando los elementos básicos de participación de los entes territoriales en la formación de la voluntad estatal desde el principio de lealtad federal", ha insistido.

Cofiño ha defendido que "el federalismo bien entendido es la fórmula política más adecuada para el supuesto de Estados - España es el caso - en los que conviven sensibilidades diversas, sea cual sea su origen".

No obstante, ha señalado que "el federalismo puede y debe flexibilizarse para acoger con más comodidad las pulsiones identitarias presentes, adoptando soluciones pragmáticas, incluso abrazando una cierta asimetría material o competencial en asuntos que afectan a lo específico, como la lengua, la cultura y la educación, eso sí, salvaguardando la simetría formal".

Por último, Cofiño ha advertido de que, "con ocasión de abordar las reformas constitucionales enunciadas -que algún día serán- debemos cuidarnos de la exhortación machadiana; esto es, que los modernos no terminen por apedrear a los originales".