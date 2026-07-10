Jucil alerta de la "vulnerabilidad jurídica" de los guardias civiles en prácticas tras el suceso ocurrido en Gijón

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

GIJÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha alertado de la "absoluta vulnerabilidad jurídica" y el "desamparo" que sufren los agentes en prácticas tras el reciente suceso ocurrido en Gijón, en el que falleció una persona violenta tras el disparo defensivo de un agente en prácticas.

A través de un comunicado, la asociación ha lamentado la desgracia, pero ha recordado que el agresor fallecido, de 52 años y con una grave patología mental, acumulaba numerosos antecedentes policiales y penales por delitos contra el patrimonio y lesiones, entre los que destaca una condena por homicidio en grado de tentativa tras haber atacado a un vecino con una motosierra años atrás.

El incidente se desencadenó cuando una patrulla acudió al domicilio de este hombre para trasladarlo a recibir medicación intravenosa debido a su peligrosidad. Según relata Jucil, el individuo reaccionó con extrema violencia, agredió a los agentes y, tras un forcejeo, consiguió arrebatarle la defensa a uno de los guardias para atacarles con ella, provocando heridas a ambos componentes de la patrulla antes de que se efectuara el disparo en legítima defensa.

PRIMER DÍA DE SERVICIO

La asociación ha precisado que el agente que tuvo que disparar se encontraba en su primer día de servicio, enfrentándose a "una situación extrema" para la que "apenas se tiene experiencia de calle". A pesar de la gravedad, la asociación ha denunciado que el joven guardia afronta ahora un complejo proceso judicial por homicidio en el "más absoluto desamparo", ya que la Dirección General de la Guardia Civil prohíbe formalmente a los agentes en prácticas afiliarse a las asociaciones profesionales, impidiéndoles el acceso a sus servicios jurídicos gratuitos.

La organización ha advertido de que esta tragedia puede repetirse en cualquier otro destino de España al que se envía cada año a miles de alumnos a realizar sus prácticas. Por ello, ha exigido al Ministerio del Interior la dotación urgente de un escudo jurídico real, protocolos específicos para intervenciones vinculadas a la salud mental y el reparto de medios no letales, como los dispositivos táser.

Asimismo, Jucil ha recordado que mantiene una batalla legal abierta en la Sección Sexta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para tumbar esta restricción de afiliación que consideran "arbitraria", e insiste en que seguirá luchando para que "ningún compañero tenga que afrontar solo la adversidad mientras se encuentra de servicio".