La jueza decreta el sobreseimiento de la causa contra el conductor del bus accidentando en Covadonga en 2023

Archivo - Efectivos del SEPA atienden a una de las heridas en el vuelco de un autobús en la subida a los Lagos de Covadonga en julio de 2023. - SEPA - Archivo

OVIEDO, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La jueza del Tribunal de Instancia número uno de Cangas de Onís ha decretado el pasado 28 de octubre el sobreseimiento provisional de la causa contra el conductor de del autobús accidentado en julio de 2023 en la carretera de los Lagos de Covadonga.

La jueza considera que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que dio motivo a la formación de la causa", en este caso un delito de lesiones por imprudencia, según el Auto al que ha tenido acceso Europa Press. Fuentes judiciales indican que se recibieron análisis de sangre y orina sin hallazgos determinantes en el conductor más allá de los compatibles con el tratamiento de urgencia hospitalario.

El accidente tuvo lugar el 31 de julio de 2023. El vehículo volcó en la subida a los Lagos de Covadonga, en Picos de Europa, con 48 pasajeros más el conductor. No hubo fallecidos en el siniestro, pero seis personas resultaron heridas leves, otras seis de consideración y 37 de carácter leve.

Fuentes del TSJA han indicado que a lo largo de la instrucción se han ido satisfaciendo responsabilidades civiles, sin perjuicio de que puedan seguir por la vía civil y sin perjuicio de que el archivo admite recurso. No obstante el Fiscal ya ha dado el visto de conformidad con el archivo.