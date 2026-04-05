La jugadora de rugby Berta García, olímpica en Río 2016, visita este lunes el Colegio La Corredoria de Oviedo

OVIEDO, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La jugadora y entrenadora de rugby Berta García, Olímpica en Río de Janeiro 2016, participará en un encuentro con el alumnado del Colegio Público La Corredoria de Oviedo este lunes a las 10 horas.

La visita forma parte del programa Aula Olímpica de Familia Olímpica Asturiana y la Dirección General de Actividad Física y Deporte del Principado de Asturias para acercar a las y los olímpicos de Asturias a la población escolar de los Centros Educativos de la Red Cepafys (Centros Escolares Promotores de la Actividad Física y Salud)

Berta García fue jugadora de la Selección Española de Rugby de 2005 a 2017, tanto en las modalidades de quince como de siete jugadores, y participó en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016.

En su trayectoria ha participado en 3 Mundiales de rugby XV (Canadá 2006, París 2013 e Irlanda 2017); en 2 copas del mundo de rugby Seven (Dubai 2009 y Moscú 2013); y en el Circuito Mundial HSBC Seven Series de 2013-2016. Además jugó en equipos de Inglaterra (Richmond 2011), Francia (USAP Perpigñan 2012 y Stade Toulousain 2016), y Nueva Zelanda (Waikato 2013).

Licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y Diplomada en Terapia Ocupacional, Berta García ha sido entrenadora y promotora de rugby en el Gijón Rugby Club, Real Grupo Cultura Covadonga, Federación Asturiana de Rugby del Principado de Asturias y Federación Española de Rugby. Además del rugby practicó Atletismo, en carreras, saltos y lanzamientos; salvamento deportivo, en mar y piscina, y hockey sobre patines.