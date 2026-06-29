A juicio el conductor que provocó la muerte de una motorista en la 'Y': se enfrenta a 4 años de prisión

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OVIEDO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado cuatro años de prisión y 6 de retirada del carné de conducir para un acusado de provocar la muerte de una motorista en la autovía A-66, la 'Y', cuando circulaba bajo los efectos del alcohol. La vista oral está señalada este martes, 30 de junio, en la sección penal del Tribunal de Instancia de Oviedo, número uno, a las 9.30 horas.

En nota de prensa, el Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, sobre las 21.20 horas del 31 de mayo de 2024, circulaba en un Peugeot 307 propiedad de un tercero por la A-66 tras haber ingerido alcohol "en una cantidad suficiente que mermaba sus facultades de acción y reacción", incapacitándole para la conducción.

En un momento dado, a la altura del punto kilométrico 24,25 en sentido creciente, al cambiar al carril central de la autovía, no se percató de la presencia de una motocicleta conducida por la víctima y chocó contra ella. La motorista fue arrastrada por el coche varios metros, no accionando el freno el acusado hasta pasados 116,50 metros. La víctima falleció en el HUCA a consecuencia de las lesiones.

La Guardia Civil realizó las pruebas de alcoholemia al acusado, con un resultado de 0,58 y 0,59 mg/l de aire espirado, respectivamente.

El cónyuge de la fallecida ha sido parcialmente indemnizado por la compañía aseguradora con 224.239,3 euros, reclamando por el perjuicio patrimonial de 70.000 euros que sufrió por la cancelación de una opción de compra como consecuencia de lo sucedido, así como por el lucro cesante de los años 2023 y 2024. En nombre de su hijo menor de edad ha sido indemnizado con 223.879,23 euros, reclamando el lucro cesante de los años 2023 y 2024.

La madre de la fallecida no reclama, al haber sido indemnizada por la compañía con 62.268,49 euros, así como tampoco la hermana de la víctima, que recibió 23.659,55 euros.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia grave, así como de un delito contra la seguridad vial. Además, el acusado tiene antecedentes penales por otro homicidio imprudente, pero ya cancelados.

El acusado, así como la compañía aseguradora en su condición de responsable civil directo, indemnizarán conjunta y solidariamente al esposo de la fallecida con 70.000 euros en concepto de perjuicio patrimonial y en la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el lucro cesante de los años 2023 y 2024, así como a su hijo con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por el lucro cesante de los años 2023 y 2024. Además, al SESPA por los servicios prestados a la fallecida, igualmente con el importe que se fije en ejecución de sentencia.