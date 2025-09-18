Juicio en Oviedo por mutilación de perros: piden un año cárcel para un vecino de 31 años

OVIEDO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena a un año de cárcel para un vecino de Oviedo acusado de mutilar las orejas a varios perros, sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación alguna. La vista oral está señalada este viernes, 19 de septiembre, en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Oviedo, a las 12.00 horas.

El Ministerio Fiscal sostiene que el acusado, de 31 años, guardaba en Colloto múltiples perros de diferentes razas, algunas de ellas calificadas como potencialmente peligrosas, a varios de los cuales les había cortado las orejas sin supervisión ni intervención veterinaria, ni justificación clínica alguna.

El 27 de junio de 2019 donó a un tercero un perro de raza American Bully, de cinco meses. Esta persona, ante el estado en el que se encontraba el animal, lo llevó a un centro veterinario de Mieres, donde fue necesario extirparle el ojo derecho por la grave perforación que presentaba.

El acusado le había cortado las orejas al perro y no le prestó ninguna atención, por lo que tenía las heridas infectadas, con inflamación severa, puntos abiertos y desgarro en ambos pabellones auriculares.

Tenía además parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura en la anterior y la posterior izquierda, con infecciones graves en ambas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho, con alto grado de perforación.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito continuado de maltrato de animal doméstico o amansado y solicita que se condene al acusado a un año de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga que ver con animales, así como para su tenencia, durante 3 años.