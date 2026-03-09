El juicio a los padres acusados de encerrar a sus hijos en un chalet de Fitoria (Oviedo) empieza este martes

Archivo - El matrimonio que tenía a sus tres hijos encerrados en su casa desde 2021, pasan a disposición judicial en el Juzgado número 3 de Oviedo, a 30 de abril de 2025, en Oviedo. - Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra los padres acusados de tener encerrados a sus hijos en un chalet de Fitoria, en Oviedo, se celebrará este martes y miércoles. Además, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha aceptado la petición de Fiscalía y el juicio oral será a puerta cerrada.

C.S, de 54 años, y M.A.S., de 49, se enfrentan a acusaciones por los delitos violencia psíquica habitual en el ámbito familiar, detención ilegal y abandono de familia.

La sala estima procedente que el juicio sea a puerta cerrada, dada la naturaleza del delito enjuiciado, así como la entidad y gravedad del mismo con los perjuicios que pueden derivarse para las víctimas, todos ellos menores de edad.

Fue en abril del año 2025 cuando, tras una denuncia de una vecina que sospechaba de la presencia de menores en el inmueble, se activó una investigación. El 28 de abril, los agentes acudieron al domicilio y se encontraron con los tres niños con mascarillas y rodeados de excrementos de animales. Habrían estado sin salir de casa desde 2021.

Comprobaron que los niños, dos gemelos de ocho años y otro pequeño de diez, vivían en el inmueble de malas condiciones de salubridad. Los padres, él de nacionalidad alemana y ella de origen estadounidense, fueron detenidos y enviados a prisión. Mientras, los niños pasaron a estar en régimen de acogimiento en un centro dependiente del Principado de Asturias.