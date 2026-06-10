Julian Barnes, "encantado" de recibir un galardón "del que tenía conocimiento desde hace muchos años"

El escritor Julian Barnes durante la presentación de su libro ‘Despedidas’, en el CaixaForum, a 12 de mayo de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La presentación del libro coincide con su publicación en España y se enmarca en el festival literario de - David Zorrakino - Europa Press

OVIEDO 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El escritor británico elegido Premio Princesa de las Letras 2026, ha asegurado estar "encantado" de recibir el galardón, "del que tenía conocimiento desde hace muchos años".

"La valía de un premio siempre reside en la calidad de quienes lo han recibido anteriormente, y me siento sumamente honrado de unirme a este listado de tan distinguidas personas de todo el mundo", ha indicado el escritor tras conocer la decisión del jurado.

Julian Barnes (Leicester, 1946) se educó en Londres y en Oxford. Está considerado una de las mayores revelaciones de la narrativa inglesa de las últimas décadas. Sus novelas e historias cortas han sido vistas como ejemplos del posmodernismo literario.

Su primer libro, 'Metrolandia', fue publicado en 1980; a este le siguió, dos años después 'Antes de conocernos', pero fue solo con su tercera novela, 'El loro de Flaubert', que se consolidó como escritor. Con ella, fue finalista del Premio Booker por primera vez, en 1984; éxito que repitió en 1998 con 'Inglaterra, Inglaterra' y, en 2005, con 'Arthur & George'. Finalmente, obtuvo el galardón en 2011 por 'El sentido de un final'.

El jurado ha destacado su condición de "extraordinario narrador y ensayista", dotado de humor e ironía, así como de un "optimismo melancólico y un pesimismo alegre", según sus propias palabras.