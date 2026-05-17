El Julián Orbón participa en la cita BandaManía ¡Vive la Banda! con músicos de conservatorios de toda Asturias

OVIEDO 17 May. (EUROPA PRESS) -

Alumnado de Viento del Conservatorio Municipal Profesional Julián Orbón coordinado por profesora Cristina Álvarez, estará presente en la gran cita 'BandaManía. ¡Vive la Banda!', un gran concierto que reúne a decenas de alumnos y alumnas de toda Asturias y que tendrá lugar este domingo 17 a las 18:00 horas en la Plaza Mayor de Gijón, abierto a todo el público.

Para que todo salga bien, ya se han llevado a cabo dos ensayos por parte de las personas que se han inscrito. Impulsado por la Banda Sinfónica de Gijón (BSG), 'BandaManía. ¡Vive la Banda!', es un proyecto participativo, educativo y musical que convierte la preparación de un concierto en una experiencia abierta a todos y todas.

Los organizadores y participantes explican que no se trata de un concierto convencional, sino de una celebración colectiva donde todo el mundo puede participar.

El evento reúne a los músicos de la BSG con estudiantes de conservatorios, escuelas de música de todo el territorio asturiano o, simplemente, cualquier persona que toque un instrumento y quiera ser partícipe de esta experiencia, fomentando la colaboración, el aprendizaje y la pasión por la música.