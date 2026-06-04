Junquera (Gijón) mantiene el Reglamento de Participación Ciudadana pese a la petición de IU y Podemos

Archivo - El concejal de Atención a la Ciudadanía, Distritos, Mercados, Consumo y Participacion del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Atención a la ciudadanía, Distritos, participación, mercados y consumo del Ayuntamiento de Gijón, Abel Junquera, ha dejado claro este jueves que no va a retirar el documento del Reglamento de Participación Ciudadana que había pedido IU y Podemos.

"Gijón no puede seguir instalado en el inmovilismo después de casi veinte años con un reglamento que ya no responde plenamente a la realidad social, tecnológica y participativa de la ciudad", ha asegurado.

De esta forma ha dado respuesta a las críticas de los partidos de la izquierda, quienes habían advertido de la existencia de errores del citado texto.

"Estamos ante un reglamento más moderno, más abierto, más inclusivo y mejor adaptado a la realidad de la sociedad gijonesa del siglo XXI", ha sostenido Junquera.

ENMIENDAS DE LA OPOSICIÓN

En cuanto a las enmiendas al Reglamento de Participación Ciudadana presentadas desde la oposición, ha asegurad que serán analizadas, debatidas y valoradas en el mismo clima de diálogo y consenso que ha presidido todo el proceso de elaboración del texto, según el edil, a través de unas declaraciones remitidas por el Consistorio gijonés.

En este sentido, ha apuntado que aquellas propuestas que contribuyan a mejorar el Reglamento y a reforzar sus objetivos podrán incorporarse al documento definitivo.

Junquera, asimismo, ha resaltado que este nuevo texto pretende dotar a Gijón de un marco "estable, moderno y garantista" para las próximas décadas, fortaleciendo la participación ciudadana, la transparencia y la calidad democrática.

"La izquierda tuvo la oportunidad histórica de aplicar todas las exigencias que ahora plasman en sus 72 enmiendas, pero prefirieron no hacer nada", les ha recriminado el edil, quien ha opinado que lo que incomoda a estos partidos es vaya a ser el Gobierno de Foro y PP quien vaya "a liberalizar la participación y a devolver la voz directamente al ciudadano independiente".

Respecto a las críticas de la oposición, Junquera ha reivindicado que este Reglamento constituye "el mayor avance" realizado hasta la fecha en materia de participación ciudadana en la ciudad y responde a una realidad social muy distinta de la existente cuando se aprobó la norma vigente.

Como ejemplo, ha señalado que uno de los principales avances del reglamento es el reconocimiento expreso de la participación individual de los ciudadanos, complementando el papel fundamental que siguen desempeñando las asociaciones y entidades vecinales.

A juicio del concejal, la sociedad actual presenta formas de participación mucho más diversas que hace dos décadas y el Ayuntamiento tiene la obligación de adaptarse a esa realidad.

Por ello, el nuevo Reglamento incorpora mecanismos que permiten participar tanto a quienes forman parte del tejido asociativo como a aquellos vecinos que desean implicarse directamente en los asuntos públicos.

Además, ha apuntado que se refuerzan los canales digitales de participación mediante una plataforma específica y se establecen medidas para garantizar la accesibilidad universal y reducir la brecha digital, de forma que nadie quede excluido por razones tecnológicas.

Asimismo, ha incidido en que, por primera vez, los Presupuestos Participativos quedan regulados expresamente dentro del Reglamento de Participación Ciudadana, "consolidándose como una herramienta estable de implicación vecinal en la definición de determinadas inversiones municipales", ha remarcado.

Ha agregado, también, que frente a modelos basados en experiencias puntuales o coyunturales, este reglamento dota a los Presupuestos Participativos de un marco jurídico permanente que garantiza su continuidad y desarrollo futuro.

Al mismo tiempo, ha señalado que se evita fijar porcentajes rígidos de inversión dentro de la propia norma. "Un reglamento está llamado a permanecer vigente durante muchos años y debe permitir que los gobiernos municipales puedan adaptarse a circunstancias económicas cambiantes, necesidades sobrevenidas o situaciones excepcionales sin comprometer la sostenibilidad financiera del Ayuntamiento", ha remarcado Junquera.

Por otra parte, ha señalado que este Reglamento mantiene unos requisitos de apoyo ciudadano que buscan asegurar que las iniciativas y consultas promovidas cuenten con un respaldo social "suficiente y representativo".

Para el edil, la participación ciudadana debe ser accesible, pero también eficaz y rigurosa. Por ello, en el documento se preservan umbrales que permiten acreditar un interés general real detrás de las propuestas, "evitando la utilización instrumental de los mecanismos participativos para cuestiones que no cuenten con una mínima base social", ha recalcado.

Al mismo tiempo, el texto incorpora la firma electrónica y otros procedimientos digitales que facilitan la recogida de apoyos y simplifican los trámites para la ciudadanía.

Junquera, en respuesta a las críticas de la izquierda, ha afirmado que resulta difícil sostener que este reglamento se ha elaborado de espaldas a la ciudadanía cuando su redacción es precisamente "el resultado de un amplio proceso participativo desarrollado durante los últimos años".

"El texto es fruto del trabajo realizado en el marco de la Agenda Urbana Gijón 2030, incorporando aportaciones recogidas a través de consultas públicas, procesos participativos presenciales, espacios de trabajo sectoriales y distintos mecanismos de escucha activa", ha agregado.

A esto ha sumado que su tramitación ha seguido los procedimientos establecidos en la normativa estatal sobre buena regulación, transparencia y participación pública, garantizando tanto la seguridad jurídica del texto como la posibilidad de que los ciudadanos contribuyan a su elaboración.