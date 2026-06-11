La Junta acoge el acto del Día del Donante y llama a reforzar la donación y el relevo juvenil

La Junta General acoge el acto de celebración del XXII Día Mundial del Donante de Sangre 2026. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este jueves el acto institucional con motivo del XXII Día Mundial del Donante de Sangre 2026, en el que las autoridades sanitarias han apelado a reforzar la donación voluntaria y, especialmente, a incorporar a población joven para garantizar el relevo generacional.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha subrayado que la donación de sangre es un gesto "muy sencillo pero muy importante" porque "donar salva vidas", recordando que de cada donación se obtienen tres componentes y, por tanto, "se salvan tres vidas".

Saavedra ha incidido en que la sangre es "fundamental" para el sistema sanitario público y no solo en intervenciones complejas como accidentes o cirugías, sino también en procesos cotidianos como partos o tratamientos habituales. Ha insistido en la necesidad de visibilizar y sensibilizar a la población ante un sistema con elevada demanda asistencial.

En este sentido, ha señalado que en Asturias se precisan entre 180 y 200 bolsas de sangre diarias y ha advertido del reto que supone el envejecimiento de la población, que incrementa la demanda sanitaria. Ha situado como prioridad el relevo generacional en la donación, aunque ha destacado el aumento de nuevos donantes menores de 40 años.

La consejera ha afirmado que Asturias es "muy solidaria" en donación, aunque ha apuntado que la comunidad ocupa actualmente el cuarto puesto en el ranking nacional, y ha defendido la necesidad de mantener la concienciación ciudadana.

También ha puesto en valor la apertura del punto fijo de extracción en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que ha permitido, según los datos aportados, un aumento del 64% en las extracciones diarias y un incremento de nuevos donantes, pasando de una media de 0,76 a 2,31 diarios.

DONACIONES DE SANGRE EN ASTURIAS

Por su parte, el presidente de Cruz Roja en Asturias, Cruz Roja Española, José María Lana, ha advertido de que solo alrededor del 4% de la población asturiana dona sangre y ha llamado a ampliar la base de donantes, especialmente entre la juventud, para garantizar la sostenibilidad del sistema.

Junto a él, la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (CCSTA), María Teresa Díaz, ha detallado datos de actividad, con 38.403 donaciones en Asturias en 2025, realizadas por 25.183 donantes, de los que 3.604 fueron nuevos. Ha señalado también que la edad media se concentra entre los 45 y 54 años y que los jóvenes de 18 a 24 años representan alrededor del 10% de los donantes.

La vicepresidenta primera de la Junta General, Celia Fernández, ha cerrado el acto con un llamamiento a la participación en las campañas de donación y ha agradecido la labor de las asociaciones, voluntarios y entidades implicadas, destacando su papel en la promoción de la donación de sangre en Asturias.