La Junta acoge unas jornadas sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad - EUROPA PRESS

OVIEDO, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado acoge este jueves y viernes unas jornadas dedicadas a analizar los derechos fundamentales de las personas con discapacidad y los retos que plantea la aplicación de la Ley 8/2021, que sustituyó el modelo de incapacitación judicial por un sistema de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica.

Las jornadas, organizadas por la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado y el Colegio Notarial de Asturias, reúnen en el Parlamento asturiano a representantes del ámbito judicial, fiscal, notarial, institucional y de las entidades sociales para abordar cuestiones como la guarda de hecho, las medidas de apoyo o los efectos de la reforma legal.

Durante el encuentro, la vicepresidenta primera de la Cámara, Celia Fernández, ha destacado que el Parlamento asturiano procura estar "atento a los principales asuntos que ocupan a la sociedad" y que las personas con discapacidad "deben ser una prioridad".

Por su parte, la decana del Colegio Notarial de Asturias, María Isabel Valdés Solís, ha subrayado "la importancia sustancial que la discapacidad ha tenido siempre para el notariado", mientras que el vicesecretario del Consejo General del Notariado, Jorge Predes, ha reivindicado el compromiso de la institución con la Ley 8/2021, una reforma que, según ha señalado, "pone en juego la dignidad humana" al garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su capacidad jurídica mediante un sistema de apoyos adaptado a su voluntad y preferencias.

El teniente fiscal de Asturias, Íñigo Gorostiza, ha destacado el papel de la Fiscalía en la defensa de los derechos fundamentales y ha considerado que la reforma legal "ha sido importante" tanto por su estructura como por su funcionamiento. En la misma línea, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, ha defendido que el poder judicial debe ser "sensible" a las personas con discapacidad y continuar adaptando los procedimientos para favorecer la igualdad de este colectivo.