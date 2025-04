La Junta aprobará el día 15 la licitación de seis lotes del Plan Llave, que se permutarán por otras viviendas

Los compradores de las viviendas deberán residir en la ciudad al menos desde dos años antes

GIJÓN, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha avanzado este martes que el próximo día 15 la Junta de Gobierno local aprobará los pliegos para la venta de las primeras parcelas del 'Plan Llave'.

Así lo ha señalado durante su intervención en una jornada sobre el citado Plan organizada por el diario El Comercio, en el Club de Regatas, y en la que el concejal de Urbanismo, Jesús Martínez Salvador, ha adelantado que las propiedades municipales serán permutadas por otras viviendas y anejos --garajes y trasteros-- en los edificios a construir.

Moriyón, por su lado, ha destacado que el Plan Llave es una hoja ruta "pionera y municipalista", que pasa por exprimir al máximo las competencias de la administración local, para paliar el problema de acceso a la vivienda.

De hecho, ha asegurado que facilitar el acceso a una vivienda asequible será prioridad en la agenda del Ayuntamiento durante los próximos años.

Al tiempo, ha resaltado la importancia de la colaboración público privada y ha visto importante poner a disposición vivienda asequible "en el menor tiempo posible" ante la previsión de que Gijón va a crecer "de forma exponencial" en los próximos años.

Martínez Salvador, por su lado, ha destacado este plan "innovador", busca el que se pueda acceder a una vivienda digna a un precio que la mayoría se pueda permitir.

Para ello, el Ayuntamiento sacará al mercado más suelo edificable para la construcción de vivienda protegida, ya sea de alquiler o ya sea de venta, a través de este Plan Llave.

Esto se hará a través de dos fórmulas: a través de la enajenación de parcelas para que en ellas se levanten bloques de vivienda protegida y donde las viviendas resultantes sean vendidas; y mediante la concesión de derechos de superficie a largo plazo, para que se construya vivienda que sea destinada al alquiler a precio tasado.

El Ayuntamiento usará para tal fin aquellos solares integrantes del patrimonio municipal del suelo, fruto de las cesiones obligatorias. "Nunca se barajó darles ningún uso ni destino", ha llamado la atención el edil.

Este ha remarcado que estos terrenos, distribuidos por toda la ciudad, no se venderán al precio del mercado del suelo para la construcción de vivienda libre.

Además, ha recalcado que todas las viviendas serán de la misma calidad y tendrán las mismas prestaciones, independientemente de la zona donde se construyan.

Ha matizado, eso sí, que no se trata de vivienda social, pues no está dirigida a personas en riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, sino a personas que, por su nivel de renta, no logran acceder a una vivienda digna en el mercado libre.

En cuanto a la fase 1 del Plan Llave, cuya licitación se aprobará el próximo martes, ha explicado que se venderán seis solares municipales en tres lotes de dos parcelas cada uno.

En total, podrán construirse aproximadamente 120 viviendas sujetas a protección pública concertada (VPC), con un precio del módulo fijado por el Principado para 2025 de 2.124 euros por metro cuadrado.

Ha señalado, asimismo, que estas viviendas deberán contar con una superficie útil máxima de 90 metros cuadrados, que podrá alcanzar los 120 metros cuadrados útiles en el caso de que las condiciones sociales así lo requieran "y se justifique convenientemente", ha apostillado.

Además, ha resaltado que, en virtud de la Ley 2 de 2004 de medidas urgentes en materia de vivienda, este tipo de protección pública será de aplicación durante toda su vida útil.

Martínez Salvador, que ha ido describiendo uno a uno todos los lotes que saldrán a licitación, distribuidos en distintos barrios como Ceares, El Coto o Nuevo Gijón, ha remarcado que los edificios a construir por los adjudicatarios deberán resultar "energéticamente eficientes".

Al tiempo, los proyectos incluirán un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición que se desarrollará posteriormente en el correspondiente plan, conforme a lo establecido en el Real Decreto 105 de 2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos en construcción y demolición.

También los diseños de los edificios y las técnicas de construcción apoyarán la circularidad y, en particularidad, demostrarán cómo están diseñados para ser "más eficientes en el uso de recursos adaptables, flexibles y desmontables para permitir la reutilización y el reciclaje".

Por otra parte, ha insistido en que el Ayuntamiento de Gijón no va a ingresar importe económico alguno por la enajenación de todos estos solares, al acudir a la figura de permuta de suelo por obra futura, es decir, a cambio de viviendas terminadas como forma de pago del precio de la licitación.

El edil ha incidido en que se trata de una fórmula "ciertamente novedosa" dentro del ámbito de la contratación pública, ya que permite la transmisión de la propiedad de un solar a cambio de edificaciones futuras, pisos y anejos, constituyendo una práctica que si bien no ha sido tradicionalmente regulada de una forma expresa, ha ido adquiriendo reconocimiento doctrinal y jurisprudencial debido a su creciente utilización en el tránsito jurídico inmobiliario, según él.

En este sentido, ha apuntado que el adjudicatario asume la obligación de ejecutar la obra y entregar al Ayuntamiento como contraprestación un número determinado de viviendas y anejos, garajes, trasteros u otros elementos vinculados, previamente definidos en los pliegos.

Esas propiedades que pasarán a ser del Ayuntamiento, pasarán a ser gestionadas por Emvisa en la modalidad de "alquiler asequible", ha resaltado.

Por este motivo, ha remarcado que aunque la Fase 1 del Plan Llave sea para la venta de pisos, también permitirá que aumente la oferta municipal de alquiler público.

Además, ha indicado que la valoración de las ofertas será realizada por personal técnico dependiente de la Dirección General de Urbanismo del Ayuntamiento.

Entre otras cuestiones, se deberá demostrar una integración sostenible en el entorno y se valorarán aspectos como la accesibilidad universal y el diseño inclusivo, la perspectiva de género en el diseño de los espacios, eficiencia energética y sostenibilidad ambiental, movilidad sostenible y durabilidad constructiva y alta calidad en acabados materiales.

Dentro de los criterios objetivos también se valorará el precio de venta de las viviendas respecto al máximo fijado por la Administración, así como la reducción de los plazos "dentro de lo que es posible y de lo que es realista". Sobre esto, ha recalcado que velarán por el "estricto" cumplimiento de todos los plazos recogidos en los pliegos de condiciones.

Estos son de tres meses desde la publicación del pliego para la presentación de las ofertas; tres meses para solicitar las oportunas licencias; seis meses para iniciar las obras una vez obtenidos los correspondientes derechos edificatorios; 30 meses para la finalización y recepción de las obras; y seis meses para entregar las viviendas y anejos mediante escritura pública.

Ha detallado, además, que los garajes y trasteros que se vinculen al Plan Llave tendrán la condición de anejos "inseparables", por lo que quedarán sometidos al mismo régimen jurídico de protección que las viviendas a las que se adscriban.

En cuanto a la selección de los compradores de estas viviendas, deberán, entre otras cosas, estar inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda Protegida del Principado de Asturias, así como acreditar residir en Gijón, con una antigüedad mínima de dos años anteriores a la fecha de apertura del plazo de presentación de solicitudes.

Martínez Salvador, por otro lado, ha mostrado su deseo de que este Plan Llave sea de interés para el sector de la Construcción y ha tendido la mano al Principado para solucionar el problema de acceso a la vivienda.