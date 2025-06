La Junta General acoge el acto de presentación de la campaña del Día del Donante 2025

OVIEDO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha acogido este viernes el acto de presentación de la campaña del Día del Donante 2025, con motivo de la celebración del 21º aniversario del Día Mundial del Donante de Sangre.

Ha habido intervenciones del presidente de la Junta General, Juan Cofiño; la directora gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz, y la consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra.

En su intervención, Saavedra ha destacado la importancia de la donación de sangre como "un acto altruista y generoso" fundamental para el sistema sanitario público. "La sangre es indispensable para la vida y para nuestro sistema sanitario", ha afirmado.

Ha explicado que Asturias, siendo la comunidad más envejecida de España, requiere un "relevo generativo" de donantes jóvenes para mantener su actual posición como tercera comunidad en donación. "Necesitamos gente joven que se una a esta cadena de solidaridad", ha insistido, subrayando que se precisan 180 bolsas de sangre diarias, lo que supone un volumen muy significativo a lo largo del año.

El Gobierno asturiano ha reiterado su compromiso con la calidad asistencial, destacando que, a pesar de los avances tecnológicos y científicos, "seguimos necesitando que las personas sigan donando su sangre" para tratamientos oncológicos, intervenciones complejas, trasplantes y situaciones de emergencia.

Por su parte, Juan Cofiño ha subrayado la trascendencia de la donación de sangre como "un concepto inherente a la solidaridad humana" y ha destacado la importancia de reconocer el trabajo de "todos los agentes activos que colaboran: donantes, instituciones y asociaciones" que hacen posible este gesto solidario.

El presidente ha insistido en que la donación de sangre "es algo fundamental que no tiene alternativa ni sustitutivo conocido" y ha hecho un llamamiento a renovar "el espíritu de solidaridad" necesario para que el sistema sanitario de Asturias y España "funcione correctamente".

El aniversario lleva el lema 'Dona sangre, dona esperanza, juntos salvamos vidas'. En representación de los donantes ha pronunciado unas palabras Agustín Astorga Guerrero y Isidro Iglesias Esteban ha intervenido en representación de los pacientes.

María Teresa Díaz, por su parte, tras llamar a inculcar la cultura de la donación de sangre en la sociedad, ha explicado que en España, en 2024, donaron sangre 1,1 millones de ciudadanos y se contabilizaron 1,6 millones de donaciones, con 35,37 donaciones por cada 1.000 habitantes. En Asturias, por su parte, el pasado año se registraron 40,67 donaciones por cada 1000 por habitantes, solo por detrás de Extremadura y Castilla y León.

El Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, según su presidenta, "necesita 180 donaciones diarias para cubrir las demandas de los hospitales, que hay días que superamos pero otros nos cuesta llegar a las 100". María Teresa Díaz llama la atención de que el envejecimiento poblacional en el Principado obliga a hacer un esfuerzo de donaciones, por lo que se dirige a la juventud para que colabore.

Un total de 40.894 donaciones de sangre se contabilizaron en Asturias el pasado año, correspondientes a 26.043 donantes, con una media de 1,57 donación por donante, y se registraron 3.642 donantes nuevos.

Asimismo, ha explicado que hoy se llevarán a cabo colectas en Oviedo, Gijón y Avilés y mañana sábado una unidad móvil de donaciones estará ubicada en la calle Tránsito Campo Valdés de Gijón.

La presidenta del Centro Comunitario de Sangre ha reclamado que "los donantes donen al menos dos veces al año", recordando "la necesidad de donar antes de las emergencias. Los últimos días estamos escasos de sangre. Necesitamos tener un stock de 800 bolsas de sangre para tener tranquilidad y ahora rondamos un stock de 560".

El paciente Isidro Iglesias Esteban, que ha dado las gracias a los donantes, ha reclamado "que no se done sangre solo cuando se tenga un familiar necesitado o un amigo sino que se done por que sí". Asimismo, Agustín Astorga Guerrero ha intervenido en representación de los donantes, como en su caso, "que comencé a donar a los 18 años y sigo con más de 50; para mí es un acto rutinario".

En el acto de celebración del Día Mundial del Donante de Sangre han asistido representantes de la Mesa de la Cámara y representantes de asociaciones y hermandades de donantes del Principado.