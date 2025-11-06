La Junta General acoge unas jornadas sobre protección de datos de parlamentos

OVIEDO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de once representantes de protección de datos del Parlamento del País Vasco, la Asamblea de Madrid, las Cortes de Castilla-La Mancha, el Parlamento de Cantabria, la Asamblea de Extremadura, la Asamblea Regional de Murcia, el Parlamento de Andalucía, el Parlamento de Canarias, el Parlamento de Cataluña, las Cortes Valencianas y la Junta General del Principado de Asturias participan en unas jornadas que presenta la presidenta de la Asociación de Delegados y Delegadas de Protección de Datos, Monserrat Auzmendi, y en la que interviene Lorenzo Cotino, director de la Agencia Española de Protección de Datos.

Durante la jornada de este jueves, Mónica Arenas, profesora de Derecho Constitucional y experta en protección de datos, ofrecerá la ponencia 'La protección de datos personales en la inteligencia artificial' y tendrá lugar la presentación del libro 'Parlamentos y protección de datos ante la inteligencia artificial: adaptación y retos', elaborado por la Asociación.

En la jornada de clausura de este viernes, Moisés Barrio, letrado del Consejo de Estado y experto en inteligencia artificial (IA), ofrecerá la ponencia 'Inteligencia artificial y regulación: una visión práctica' y se celebrará una mesa redonda con el título 'Autoridades de control de protección de datos versus autoridades de control de IA: ¿fricción, coincidencia o colaboración?', que moderará Moisés Barrio y autoridades de control de protección de datos.