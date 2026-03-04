La Junta General aprueba reforzar la coordinación en inspección turística con la abstención de Vox

La diputada del PP de Asturias Sandra Camino durante la defensa de la iniciativa en el Pleno de la JGPA. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento asturiano ha aprobado este miércoles, con el voto favorable de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Vox, la proposición no de ley (PNL) del Grupo Parlamentario Popular que insta al Gobierno a reforzar la coordinación con los ayuntamientos en materia de inspección turística.

La iniciativa, defendida por la diputada Sandra Camino, plantea la creación de un sistema periódico de suministro de información sobre inspecciones y sanciones a establecimientos turísticos en cada concejo, incluyendo solo la identificación del establecimiento y la fecha de la actuación.

Camino ha subrayado que la propuesta "no va de siglas" sino de "dar herramientas a los ayuntamientos gobierne quien gobierne", evitando nueva burocracia y compartiendo datos ya disponibles en la Consejería para mejorar la gestión, la convivencia vecinal y la calidad del modelo turístico asturiano.

La parlamentaria ha enmarcado la iniciativa en la reciente Ley 6/2024 de Turismo de Asturias, que promueve la cogobernanza, y ha recordado que muchos alcaldes "van a ciegas" al conocer irregularidades por la prensa o quejas vecinales antes que por la Administración autonómica.

Desde el PP destacan que la medida facilitará un mejor control de la oferta turística y hará efectiva la colaboración entre administraciones, promoviendo la legalidad, la seguridad y la confianza de los visitantes en Asturias.