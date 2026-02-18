La Junta General insta al Gobierno central a crear las especialidades docentes de asturiano y gallego-asturiano

Archivo - Junta General del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista, Covadonga Tomé (Grupo Mixto) y Foro han respaldado este miércoles la iniciativa de Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS que insta al Consejo de Gobierno a solicitar al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la creación de especialidades docentes de lenguas propias y a impulsar los trabajos necesarios para la implantación de las especialidades de Llingua Asturiana y Gallego-Asturiano. La propuesta ha contado con la abstención del Grupo Popular y el rechazo de Vox.

El portavoz parlamentario, Xabel Vegas, ha subrayado en el Pleno de la Junta General del Principado que la iniciativa busca corregir una situación de precariedad laboral que afecta a los docentes de las lenguas propias del Principado. "No estamos pidiendo un privilegio, sino igualdad de derechos laborales. Si la asignatura existe y los docentes existen, lo que falta es únicamente la herramienta legal", ha señalado, insistiendo en que el Estado debe actualizar la normativa para incluir estas especialidades y dar seguridad jurídica a los trabajadores.

Mónica Ronderos (PSOE) ha defendido el voto favorable del grupo socialista, destacando la implicación del Gobierno del Principado en la promoción de las lenguas propias y la creación de la especialidad docente. "La apuesta por la especialidad es firme y decidida. Tenemos derecho a expresarnos en nuestras lenguas y garantizar la estabilidad laboral de los docentes", ha subrayado, asegurando que la iniciativa no depende de la oficialidad de las lenguas para ser aprobada.

Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha coincidido en la necesidad urgente de crear la especialidad docente. "Votar sí es votar por la justicia laboral, por la calidad educativa y por el cumplimiento de los compromisos asumidos. No se puede tener una asignatura normalizada con un profesorado condenado a la interinidad", ha afirmado, recordando que la especialidad está amparada por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso de 1998.

"Se trata de terminar con la precariedad de más de 300 docentes y reconocer legalmente una especialidad que ya existe en la práctica", ha añadido el portavoz de Foro, Adrián Pumares, destacando que informes previos del Principado avalan la competencia autonómica para regular estas especialidades dentro del sistema educativo.

Desde el PP, Gloria García ha advertido sobre los límites legales de la propuesta, recordando que la especialidad docente no puede consolidarse sin la oficialidad del asturiano y gallego-asturiano. "Estamos ante un problema jurídico: el Ministerio condiciona la creación de la especialidad a la oficialidad. Vender esperanzas a los docentes sin esto es injusto", ha indicado, aunque ha matizado que la PNL responde a un problema de estabilidad laboral.

Por su parte, Javier Jové (Vox) ha criticado la iniciativa, cuestionando la utilidad de la creación de la especialidad y calificando de "irrelevante" la demanda de los docentes. "Lo que nos traen es un planteamiento para blindarse la plaza en propiedad en algo que no aporta nada a la sociedad asturiana", ha argumentado, insistiendo en que los recursos públicos deberían dedicarse a necesidades educativas más generales.