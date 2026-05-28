La Junta General rechaza la iniciativa del PP para fiscalizar el estado de ejecución de fondos europeos

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OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El bloque de la izquierda --PSOE, Convocatoria por Asturias y Covadonga Tomé (Grupo Mixto) ha rechazado este jueves en el Pleno de la Junta General una Proposición no de Ley (PNL) del PP que exigía al Consejo de Gobierno la presentación de un informe detallado sobre la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) antes del 30 de septiembre, así como un estudio de su impacto económico antes de finalizar el año.

La encargada de defender la propuesta, la diputada del PP Sandra Camino, ha acusado al Ejecutivo que lidera el socialista Adrián Barbón de optar por la vía de la "inejecución sistemática, el retraso administrativo y la permanente campaña de marketing institucional" frente a una oportunidad histórica. Citando datos oficiales, Camino ha denunciado que Asturias ocupa "el penúltimo puesto a nivel nacional en la ejecución efectiva" de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), situándose 20 puntos por detrás de comunidades vecinas como Galicia.

Camino ha enumerado diversos proyectos que, según sus términos, se encuentran en el "limbo" administrativo o han sufrido "graves reveses", destacando la renuncia a 13 millones de euros en el Consorcio para la Gestión de Residuos de Asturias (Cogersa).

Asimismo, ha señalado la falta de ejecución material en partidas clave: 6,7 millones para infraestructuras de telecomunicaciones, 44 millones para el despliegue de energías renovables, 5 millones para la red de centros de Formación Profesional, 5,8 millones para el Museo de Bellas Artes, más de 6,5 millones destinados a la Residencia de Cabueñes y el Centro Arboleya, y otros 6 millones para la digitalización turística y de pymes. "Demasiado dinero de los asturianos en el limbo", ha reprochado Camino, tildando al Gobierno de "escapista ante el dato y el relato".

Desde las filas del PSOE, el diputado Luis Ramón Fernández Huerga ha censurado la actitud del PP hacia los fondos europeos, recordando que fue el único partido que "hizo todo lo posible para que no existieran" y que ha ido modulando su discurso del "caos administrativo" al "fracaso". Huerga ha acusado a los 'populares' de "manipular y mentir" mediante el uso interesado de la plataforma ELISA, una herramienta que, según ha explicado, no refleja la ejecución real al obviar los convenios con entidades locales o las actuaciones por medios propios.

El parlamentario socialista ha detallado que la tasa de resolución de Asturias se sitúa en el 67,6%, una cifra similar a la de comunidades gobernadas por el PP como Madrid (68%) o la Comunidad Valenciana (65,3%), y ha retado a la oposición a exigir los mismos informes en esas regiones. "Los fondos tienen una mayor garantía de ejecución con este Gobierno que con uno que pudieran protagonizar ustedes", ha zanjado, aludiendo a la gestión de fondos europeos en ayuntamientos como Oviedo o Gijón.

Por parte de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes ha argumentado el voto en contra de su grupo al considerar que la iniciativa parte de un "diagnóstico interesado con una conclusión escrita de antemano" orientada al desgaste político. Ha criticado que el PP exija una auditoría completa de un marco de ejecución tan complejo en el plazo de "menos de un mes hábil" tras el cierre formal del marco europeo, fijado el 31 de agosto de 2026. "Eso no es exigir transparencia, es fabricar un incumplimiento", ha sentenciado, defendiendo que la medición de estos fondos requiere "método, trazabilidad y rigor" y no un análisis de "brocha gorda".

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha calificado de "mejorable" el grado de ejecución en la comunidad pero ha negado que "un 63,3%" de actuaciones formalmente pagadas y ejecutadas sea un dato "desastroso". Tomé ha reprochado al PP y a Vox una "verdadera obsesión" con el Mecanismo de Resiliencia, acusándolos de propagar "bulos e informaciones falsas" desde el inicio de la aprobación de los fondos Next Generation en la Unión Europea. Además, ha tachado la PNL de innecesaria al solicitar información que ya se encuentra disponible en los portales públicos de transparencia del Ministerio.

APOYOS DE VOX Y FORO ASTURIAS

Desde los grupos favorables a la iniciativa, el diputado de Vox Gonzalo Centeno ha respaldado la petición de fiscalización y ha arremetido contra la "desidia de los gobiernos socialcomunistas", criticando que el gasto corriente se ejecute con agilidad mientras que la inversión productiva sufre un "atasco, atasco y atasco". Centeno ha hecho alusión a informes de la AIReF y del Banco de España para alertar sobre la "notable incertidumbre" y el escaso impacto real de las ayudas en la economía privada.

Por último, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha manifestando su preocupación no solo por la pérdida o devolución de cuantías, sino por la "utilidad" y la falta de planificación del Ejecutivo asturiano. Pumares ha señalado el caso de Cogersa como el "ejemplo de la mala gestión", criticando que el Principado trate los fondos europeos "como si los proyectos fuesen intercambiable entre sí", sustituyendo inversiones comprometidas para puntos limpios por actuaciones de compostaje. "Da la impresión de que han visto los fondos como unos recursos adicionales para hacer lo que sea, pero sin planificación detrás", ha concluido.