La Junta General rechaza la iniciativa del PP que pedía un estudio para un tren cremallera a Lagos de Covadonga

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OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha rechazado este martes con los votos de PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé la proposición no de ley del sobre la elaboración de un estudio relativo al sistema de acceso a los Lagos de Covadonga.

Fue el diputado del PP Pedro de Rueda el encargado de defender la propuesta, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno estudie de forma "rigurosa, técincica, economíca, ambiental y jurídica" la viabilidad del tren.

Ha explicado que los Lagos de Covadonga son uno de los principales reclamos turísticos de Asturias, pero que el sistema actual de acceso sigue apoyándose en autobuses con décadas de antigüedad y en un modelo que presenta "problemas de capacidad, saturación y seguridad". Sin embargo, la proposición no de ley solamente encontró los apoyos de Vox y del diputado del Grupo Mixto y secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, sufragios insuficientes para su aprobacion.

El diputado del PSOE, Ángel Morales ha justificado su voto negativo argumentando que la propuesta del PP es "contradictoria con los resultados de los estudios realizados, de muy difícil encaje legal, sus cuentas no se ven claras por ningún sitio y plantea problemas ambientales críticos".

Ha añadido que en los Picos de Europa no se pueden adoptar decisiones que supongan una disminución efectiva del nivel de protección, algo incompatible con un nuevo tren cremallera que conllevaría una obra civil permanente, alteración morfológica, instalación de infraestructuras fijas y un impacto paisajístico y ecológico continuado.