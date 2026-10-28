La Junta General rechaza la "prioridad nacional" de Vox en las ayudas sociales y los servicios públicos

Archivo - La diputada regional de Vox Asturias, Sara Álvarez Rouco, durante un Pleno en la JGPA. - VOX ASTURIAS - Archivo

OVIEDO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles una proposición no de ley de Vox en la que reclamaba la aplicación del principio de "prioridad nacional" en la gestión de las ayudas sociales y los servicios públicos de salud, educación y vivienda. El texto ha contado con el voto en contra de todos los grupos y la abstención del PP.

La diputada de Vox Sara Álvarez ha defendido durante el Pleno la necesidad de establecer orden y justicia en el reparto de los recursos públicos ante el "colapso" de las prestaciones estatales y autonómicas. La iniciativa exige vincular el acceso a la sanidad pública a la residencia legal --exceptuando urgencias vitales--, derogar la normativa que otorga atención sanitaria universal a inmigrantes irregulares y priorizar el acceso de las familias españolas a las ayudas de comedor, transporte, vivienda y material escolar.

Álvarez ha argumentado que los recursos de las administraciones "son finitos" y ha atribuido el deterioro de las listas de espera sanitarias y del sistema educativo a las "políticas de puertas abiertas" del Ejecutivo central y del Gobierno del Principado.

El resto de los grupos parlamentarios han rechazado la propuesta de Vox. El diputado del Grupo mixto y portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha manifestado su discrepancia con el diagnóstico de Vox al considerar que no está acreditado que la inmigración sea la causa del deterioro sanitario, achacando la situación a deficiencias de gestión. Asimismo, ha rechazado medidas como la "reemigración" o las restricciones sanitarias generales.

El portavoz de Convocatoria por Asturias-IU, Xabel Vegas, ha calificado el texto de "profundamente racista" y ha acusado a Vox de utilizar a los migrantes como "chivo expiatorio" de los problemas económicos y asistenciales.

En una línea similar, la diputada del PP Susana Fernández Arias ha criticado el carácter "generalista" del texto por mezclar ámbitos de actuación sin aportar un diagnóstico riguroso de la realidad asturiana, rechazando también la estigmatización del colectivo migrante.

Finalmente, el diputado socialista Jacinto Braña ha señalado que la proposición contiene planteamientos falsos sobre la saturación del sistema y ha subrayado que la atención sanitaria universal resulta más eficiente desde el punto de vista del gasto público y de la salud colectiva.

CONTENIDO DE LA PNL

En el ámbito sanitario, Vox pedía al Gobierno del Principado que reclame al Ejecutivo central la derogación del Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, relativo a la protección de la salud de personas extranjeras sin residencia legal; abogando por vincular con carácter general el acceso al sistema sanitario a la residencia legal en España, garantizando siempre la atención en situaciones de emergencia vital o de carácter inmediato, además de combatir el turismo sanitario y acabar con la opacidad informativa mediante la publicación detallada del coste de la inmigración en el sistema de salud.

En materia educativa, planteaba instar al Gobierno de España a reforzar la Alta Inspección educativa para analizar la relación entre la degradación de la enseñanza y el aumento de la inmigración masiva, garantizando que ningún ciudadano quede fuera de la educación pública por falta de plazas o presupuesto. Además, reclamaba revisar los currículos de la educación obligatoria, aumentar la inversión en infraestructuras y asegurar ayudas directas y bonificaciones fiscales a las familias asturianas para gastos de comedor, material escolar, uniformes, transporte o clases extracurriculares.

El texto rechazado instaba al Gobierno de España a modificar la política migratoria y frenar la inmigración masiva. En este sentido, Vox solicitaba iniciar la repatriación de las personas que hayan entrado ilegalmente en el país, la deportación de los inmigrantes legales que cometan delitos graves o leves reincidentes y la remigración de aquellos extranjeros que vivan de ayudas sociales.