La Junta General rechaza la propuesta de PP y Foro para la implantación de una planta de valorización de residuos

Los portavoces parlamentarios de Foro Asturias y PP, Adrián Pumares y Álvaro Queipo, durante una rueda de prensa en la Junta General. - PP ASTURIAS

OVIEDO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias ha rechazado este miércoles la Proposición no de Ley (PNL) presentada conjuntamente por el PP y Foro, en la que solicitaban la elaboración de un diagnóstico actualizado sobre el sistema de gestión de residuos y un estudio de viabilidad para la implantación de una planta de valorización energética en la comunidad. La iniciativa ha contado con el rechazo del bloque de la izquierda.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Álvaro Queipo, ha alertado sobre la "elevadísima dependencia" que sufre Asturias del vertedero de Serín (Gijón) y la falta de soluciones estables para el combustible sólido recuperado (CSR). Queipo ha defendido que una planta de valorización moderna no sustituye al reciclaje, sino que actúa como un complemento necesario para tratar la fracción residual inevitable, reduciendo costes económicos y ambientales para los ciudadano.

Por su parte, el portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha censurado la "improvisación" y la "dinámica de bloques" que, a su juicio, impera en el debate y "que no busca soluciones, sino confrontaciones". Pumares ha instado al Ejecutivo autonómico a abandonar la ocultación de información y a tomar decisiones respaldadas por criterios técnicos y planificación, especialmente ante las exigencias de la normativa europea de cara al año 2035.

El diputado de Vox Gonzalo Centeno ha respaldado la medida recordando que el propio Ministerio para la Transición Ecológica plantea la necesidad de dotarse de incineradoras de nueva generación en los próximos años. Centeno ha criticado la gestión actual por "duplicar y quintuplicar costes" y ha abogado por invertir con eficiencia en una planta de conversión de residuos en energía.

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha mostrado su rotunda oposición a la incineración, calificando la propuesta de "eufemismo", a la vez que ha reprochado al Ejecutivo la falta de medidas concretas orientadas a la prevención, la reutilización o el reciclaje de los residuos en la región.

Desde Convocatoria por Asturies-Izquierda Unida, Delia Campomanes, ha rechazado la proposición al considerar que "empieza por el final". Campomanes ha advertido del peligro de generar un "bloqueo tecnológico" si se construye una gran infraestructura que precise de un flujo constante de basura para amortizarse, desincentivando así las políticas de separación en origen.